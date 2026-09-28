"Yo estaba en modo fan": la confesión de Tini sobre su participación junto a Lali en su último show en River

El histórico último show de Lali Espósito en el Estadio River Plate marcó un antes y un después en la música pop argentina, consolidando un hito cultural inolvidable. La noche alcanzó su punto máximo de ebullición cuando Tini Stoessel apareció en el escenario como la invitada de honor, desatando la euforia absoluta de miles de fanáticos que por años soñaron con verlas juntas.

Más allá del deslumbrante despliegue vocal y la arrolladora complicidad que mostraron ante la multitud, lo que verdaderamente conmovió a todos fue el material exclusivo que salió a la luz después. Un emotivo registro mostró cómo fue el detrás de escena de este encuentro tan esperado, desnudando la intimidad de los ensayos y los camarines. En este registro íntimo, Tini confesó sus sentimientos más profundos, revelando una faceta de pura vulnerabilidad, admiración y respeto mutuo que conmovió hasta las lágrimas a toda su audiencia.

Tini Stoessel, Lali Espósito

La confesión de Tini sobre su participación con Lali en el último River

El último show de Atendiendo al demonio, en el Monumental, contó con uno de los momentos más icónicos del pop nacional. La aparición de Tini Stoessel y el duelo junto a Lali Espósito generó una euforia colectiva y marcó en la historia de la música local. Ante un estadio repleto, ambas artistas irrumpieron vestidas de novia, recreando una estética inspirada en la mítica presentación de Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003, junto a Christina Aguilera y Britney Spears. Juntas, y con la sorpresiva incorporación de Marilina Bertoldi en la guitarra, unieron sus voces para interpretar una potente versión de "Like a Virgin" que culminó en un apasionado beso entre las tres artistas que hizo delirar a la multitud.

Fue precisamente en el escenario, rodeadas por el afecto de miles de personas y justo antes de cantar el segundo tema de la noche, cuando Tini se tomó de la mano de su colega y expresó con admiración: "Me acompañaste en muchos momentos, desde que soy muy chiquita. Es un honor estar al lado tuyo, cantando con vos, acompañándote". Tras el histórico momento, se vivió un ida y vuelta arriba del escenario. Jugando con sus vestuarios blancos y el hecho de que ambas pasarán por el altar en la vida real durante el mismo año, sellaron el momento de complicidad con la pícara frase: "Nos enamoramos, taradas. Nos casamos”, desatando una ovación unánime, y dieron paso a la icónica interpretación de "1Amor".

Tini Stoessel, Lali Espósito

Desde la página oficial del tour, compartieron el detrás de escenas del momento y cómo se fueron preparando para la ocasión. En los ensayos, mientras repasaban las coreografías y ajustaban los detalles vocales, Tini se tomó un momento para mirar hacia atrás en el tiempo y recordar sus inicios con total nostalgia y admiración. "Cuando yo estaba por hacer los primeros Gran Rex con Violetta, me acuerdo que Lali nos vino a dar una charla y yo estaba en modo fan. Y hoy, después de 15 años, estar cantando con ella, viviendo esto hermoso en nuestro país, esta canción; casarnos el mismo año. ¿Qué querés que te diga? Es una locura", expresó frente al micrófono de su compañera.

La complicidad no disminuyó al acercarse la hora del concierto; al contrario, minutos antes de subir al escenario, le consultaron cómo se preparaba y qué se sentía estar tan cerca de realizar el show. Es así como Stoessel destacó la templanza de Espósito: "Ella tiene mucha paz. O sea, tiene mucha energía, pero es una cosa que se le siente la paz" . Finalmente, la enorme presión de cantar se liberó por completo una vez que las luces se apagaron. Después del show, totalmente desbordada por la adrenalina del momento, la felicidad absoluta y la descarga de tensión de haber cumplido un sueño largamente esperado junto a su gran referente de la infancia, Tini confesó con total honestidad: "Nunca estuve tan nerviosa en toda mi vida. Lali te amo, boluda".

Dos estrellas, un gran momento pop nacional: El tierno mensaje de Tini Stoessel en redes sociales a Lali Espósito

Luego de que las luces principales se apagaran en el Monumental, la enorme repercusión en las plataformas no tardó en llegar. A través de su cuenta de Instagram, Tini Stoessel abrió su corazón con una dedicatoria directa para su compañera, comenzando con las palabras de Lali Espósito: "Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos". En este emotivo posteo, la artista describió cómo desde el día en que fue invitada, transitaron un camino muy lindo donde pudieron construir juntas.

Totalmente conmovida, expresó: "Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos. Gracias por tu abrazo, tu cariño y por la generosidad con la que compartiste conmigo algo que voy a guardar para siempre". Además, sumó un afectuoso saludo para la guitarrista invitada de la velada: "¡Marilina Bertoldi, dios mío que bestia! Un honor haberte conocido. Que talento, y que lindo fue compartir juntas".

El tierno mensaje de Tini Stoessel en redes sociales a Lali Espósito

Este inolvidable reencuentro en River demostró que la supuesta rivalidad nunca existió, y marcó historia en el pop nacional. El emotivo detrás de escena dejó ver a una Tini Stoessel vulnerable y conmovida, transformando su admiración histórica hacia Lali en un hito de unión femenina que redefinió la industria musical.

A.E