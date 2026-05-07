Así es el nuevo camarín de Benjamín Vicuña, dedicado a todos sus hijos

Benjamín Vicuña sorprendió a todos al presentar su nuevo camarín, dedicado a todos sus hijos, un espacio que refleja la importancia de la familia en su vida cotidiana. Con una ambientación cálida y personal, el actor eligió detalles que transmiten cercanía y lo acompañan en cada preparación antes de salir al escenario.

Fotografías, flores y objetos significativos: el nuevo camarín de Benjamín Vicuña

Mientras se prepara para el estreno de su obra, Benjamín Vicuña mostró cómo es su nuevo camarín, pensado como un homenaje a todos sus hijos y diseñado para convertirse en su refugio. En este ambiente, cada objeto y recuerdo tiene un sentido especial, creando un lugar donde lo profesional se une con lo personal.

Benjamín Vicuña

En las últimas horas, el reconocido actor sorprendió en sus redes sociales al mostrar cómo quedó la decoración de su vestidor en el teatro. Cabe destacar que atraviesa un momento especial con el estreno de Secreto en la Montaña, obra que comparte junto a Esteban Lamothe. En este contexto, decidió darle un sentido íntimo y familiar a su espacio.

El nuevo camarín se presenta como un ambiente cálido y personal, donde cada detalle refleja la importancia que Benjamín Vicuña le da a la familia en el día a día. En los bordes del espejo donde lo maquillan se destacan fotografías y recuerdos que lo acompañan antes de cada función, creando un entorno que combina lo profesional con lo afectivo.

Nuevo camarín de Benjamín Vicuña

La elección de las imágenes no es casual, ya que transmiten cercanía y lo conectan con quienes ocupan un lugar central en su historia. Por otro lado, la decoración incluye objetos simples pero significativos como algunas flores, cuadernos con anotaciones sobre la obra y otros elementos de trabajo que conviven con las postales familiares, generando un clima de hogar más allá del contexto teatral.

Benjamín Vicuña transformó su camarín en un refugio familiar

A través de las publicaciones de Benjamín Vicuña en su cuenta de Instagram, se pudo ver que la disposición en la que colocó cada foto transmite armonía y equilibrio, mostrando cómo integra su vida personal con la artística. Cada rincón está pensado para que la presencia de sus hijos se haga sentir, convirtiendo el espacio en un refugio emocional.

Este estilo elegido por el actor chileno dejó ver una manera de preparar el escenario desde lo íntimo. El camarín no solo cumple una función práctica, sino que se transforma en un lugar de conexión con sus hijos previo a cada función. Allí, la preparación para la obra se mezcla con la compañía de recuerdos y afectos, generando un ambiente único.

Cabe destacar que este 7 de mayo Benjamín Vicuña vive una jornada especial con el estreno de Secreto en la Montaña, obra que protagoniza junto a Esteban Lamothe. La puesta en escena marca un nuevo desafío en su carrera teatral y lo encuentra en un momento de gran preparación, donde cada detalle suma a la experiencia sobre el escenario.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña, con el estreno de Secreto en la Montaña, presenta su nuevo camarín dedicado a todos sus hijos, un espacio que refleja la unión entre lo personal y lo artístico. La ambientación elegida transmite calidez y cercanía, convirtiéndose en un lugar donde cada preparación para el escenario se conecta con los afectos más importantes de su vida.

VDV