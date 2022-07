Züleyha: sorprende el parecido de su protagonista con Angelina Jolie

Angelina Jolie y Hilal Altinbilek son muy parecidas. De hecho, hay muchos que a la protagonista de la novela Züleyha, la mencionan como "la Angelina Jolie turca".

En una entrevista que le realizó Gazete Vatan, la actriz fue consultada por cómo tomaba que sis seguidores la compararan con la ex de Brad Pitt. Y Hilal Altinbilek respondió: "Que me comparen con ella, por supuesto, me honra como mujer".

Luego, la protagonista de Züleyha contó: "Esto surgió con motivo de un concurso al que me presenté cuando tenía 17 años. Pero a medida que crecía y trataba de buscar mi propio yo y de realizarme, me di cuenta de que ese parecido no era tan bueno"

Por último, Hilal Altinbilek aseguró: "No es que me peine como Lara Croft y lleve camperas de cuero. Esto es inevitable si hacés que una mujer tan hermosa parezca una adolescente. Afortunadamente, esta situación duró poco".

El parecido de Angelina Jolie con su madre

Angelina Jolie tenía también un gran parecido con su mamá, Marcheline Bertrand, quien sufrió durante los útlimos diez años de vida la enfermedad del cáncer de mamas, afección que le costó la vida y con tan solo 56 años se fue del mundo. Situación que le costó una profunda crisis emocional a la reconocida actriz y por la que tomó la decisión no solo de somterse a una doble vasectomía preventiva sino también a la extirpación de los ovarios y las trompas de falopio.

Es que la morocha tenía predispoción a tener cánceres de mama y de ovario no solo por la genética heredada por parte de Marcheline, sino porque su abuela materna también falleció por ese tipo de padecimiento, solo que antes de los cincuenta años. El año 2007 fue período en el que tuvo que despedir a su mamá luego de haberla acompañado en su tratamiento.

Angelina Jolie.

"Simplemente siento que tomé decisiones para mejorar mis posibilidades de seguir aquí para ver a mis hijos convertirse en adultos, de poder conocer a mis nietos. Mi esperanza es que pueda darles todos los años que pueda a sus vidas y estar ahí para ellos. He vivido más de una década sin mi madre. Ella solo conoció a algunos de sus nietos y algunas veces estaba demasiado enferma como para jugar con ellos", revelaba Angelina Jolie a la Revista Time.