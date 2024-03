Cecilia Bolocco fue vista en una silla de ruedas y la foto desató preocupación en las redes sociales. El primer rumor indicaba que la expareja de Carlos Menem había sido ingresada de urgencia en una clínica alemana. Sin embargo, la periodista chilena Cecilia Gutiérrez informó luego que en la institución le confirmaron que Cecilia Bolocco no era paciente de allí. De hecho, la comunicadora también informó que la mamá de Máximo Menem Bolocco había viajado a Miami el día anterior. "Eso sí, tuvo que ser asistida en silla de ruedas para abordar el avión. Por lo que algo le pasa", aclaró Cecilia Gutiérrez.

Por su parte, Máximo Menem Bolocco, habló con "La última noticia (LUN)" para confirmar el estado de salud de su madre: "Mi mamá está bien. Se fue de viaje a Miami", aseguró. Este incidente ocurre meses después de que Cecilia Bolocco revelara públicamente que sufre de neutropenia, como recordaron desde "Televisión chilena" en un video.

Qué enfermedad padece Cecilia Bolocco

Hace casi un año, Cecilia Bolocco, compartió con sus seguidores en redes sociales un live en el que reveló que padece neutropenia, una condición que afecta sus defensas. "No estoy bien de salud, no tengo tan bien las defensas", expresó la ex Miss Universo Y agregó: "Me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque no tengo defensas. Tengo neutropenia severa".

La neutropenia, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, implica una reducción en la cantidad de glóbulos blancos, las principales células de defensa contra las infecciones en el cuerpo.

Máximo Menem Bolocco sobre la salud de Cecilia Bolocco.

En la UC San Diego Health, indican que existen dos tipos principales de neutropenia: la congénita y la adquirida. La primera está presente desde el nacimiento y puede ser causada por trastornos genéticos poco frecuentes como el síndrome de Kostmann, siendo también común en ciertos grupos étnicos como las personas de descendencia africana, judía y de Oriente Medio. La segunda, que no está presente al nacer, puede ser causada por diversos factores como ciertos medicamentos (antibióticos y medicamentos para la quimioterapia), trastornos autoinmunitarios, infecciones virales, bacterianas o parasitarias, deficiencias de folatos o vitamina B12 en la dieta, problemas subyacentes en la médula ósea (como leucemia o el síndrome mielodisplásico), entre otras causas.

Sin dudas, la salud de Cecilia Bolocco continúa bajo la lupa mediática y preocupa a sus seguidores.