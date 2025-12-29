Bridgerton temporada 4 llega a Netflix: fecha confirmada de estreno y nuevas imágenes

Netflix confirmó el lanzamiento de la cuarta temporada de Bridgerton, que llegará en dos partes durante 2026 y estará centrada en la historia de Benedict Bridgerton. La nueva entrega tendrá un tono inspirado en los cuentos de hadas y continuará expandiendo el universo creado por Shondaland.

La parte 1, que incluye los episodios 401 al 404, se estrenará el 29 de enero de 2026, mientras que la parte 2, con los episodios 405 al 408, llegará el 26 de febrero de 2026. En total serán ocho episodios y la producción vuelve a estar encabezada por Jess Brownell como showrunner, junto con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen como productores ejecutivos.

Bridgerton temporada 4 / Netflix

Netflix ya presentó el tráiler oficial de la temporada 4 de Bridgerton, donde se anticipa el foco romántico en Benedict y la aparición de una misteriosa Dama de Plata. El adelanto confirma el tono de fantasía romántica, bailes de época, secretos y tensiones sociales que caracterizan a la serie, además del regreso de personajes clave de las temporadas anteriores.

Bridgerton temporada 4 / Netflix

Benedict toma el protagonismo en la nueva temporada.

De Shondaland y Jess Brownell, Bridgerton regresa con una cuarta temporada inspirada en los cuentos de hadas. Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el bohemio segundo hijo de la familia, se niega a sentar cabeza pese a las súplicas de la matriarca Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Todo cambia durante el baile de máscaras organizado por Violet, donde Benedict queda impresionado por una misteriosa dama enmascarada vestida de plata. Con la renuente ayuda de su hermana Eloise (Claudia Jessie), inicia una búsqueda en la alta sociedad londinense para descubrir su identidad. Sin embargo, el verdadero deseo de su corazón no se encuentra en esos salones aristocráticos, sino en Sophie Baek (Yerin Ha), una ingeniosa sirvienta que trabaja para la poderosa y temida Lady Araminta Gun (Katie Leung).

Bridgerton temporada 4 / Netflix

Cuando el destino vuelve a unir a Benedict y Sophie, él se debate entre la fantasía de la Dama de Plata y la realidad de su afecto por esta joven de clase trabajadora, sin saber que ambas son la misma persona. La temporada plantea si el amor podrá superar las diferencias de clase y si la incapacidad de Benedict para ver que se trata de la misma mujer hará fracasar la chispa innegable que nace entre ellos. El recorrido emocional del protagonista también estará atravesado por los matrimonios de sus hermanos, entre ellos el de Francesca (Hannah Dodd) con John Stirling (Victor Alli) y el de Colin (Luke Newton) con Penélope (Nicola Coughlan), quien ahora enfrenta nuevos retos como columnista de chismes expuesta públicamente.

Bridgerton temporada 4 / Netflix

Una de las grandes apuestas de Netflix para 2026.

La cuarta temporada de Bridgerton promete combinar romance, intriga social, identidades secretas y la clásica estética de época que convirtió a la serie en un fenómeno mundial. Con fechas de estreno confirmadas, tráiler disponible y una trama centrada en Benedict Bridgerton, la nueva entrega se perfila como uno de los lanzamientos más esperados de 2026 en Netflix.

Bridgerton temporada 4 / Netflix

Con esta nueva temporada, Bridgerton reafirma su lugar como uno de los títulos más fuertes del catálogo de Netflix, combinando romance, drama y una cuidada ambientación de época que continúa enamorando a millones de espectadores en todo el mundo.

