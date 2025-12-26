A 20 días de su casamiento, Rocío Pardo y Nicolás Cabré festejan su primer gran éxito juntos

A solo 20 días de su casamiento, Rocío Pardo y Nicolás Cabré atraviesan un momento tan intenso como feliz.La pareja se encuentra instalada en Villa Carlos Paz, donde combinan trabajo, amor y proyectos compartidos. Y todo parece alinearse en esta etapa tan especial.La alegría llegó con el estreno de Ni una sola palabra, la obra teatral que dirigieron juntos y que debutó con una gran respuesta del público.

La comedia, que venían preparando desde hacía más de un año, tuvo funciones a sala llena desde su primera noche. Ese recibimiento fue leído por ambos como una señal positiva y este logro profesional se volvió también un motivo de celebración personal.

Los posteos en redes de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y el orgullo del trabajo en equipo

Tras el estreno, Cabré compartió un mensaje en sus redes donde destacó el recorrido previo y el trabajo conjunto con su esposa. “Hoy, con mucha alegría, estrenamos una obra que venimos armando con Rocío hace más de un año”, escribió el actor, visiblemente emocionado. Sus palabras reflejaron no solo el entusiasmo por el debut, sino también el valor del proceso compartido. Para él, el proyecto fue una experiencia que los unió aún más.

El posteo tuvo una respuesta inmediata de Rocío, que no ocultó su emoción. “Qué placer compartir la vida con vos. Encarar todo lo que encaramos, de la mano, sin soltarnos”, expresó la actriz, con un tono íntimo y amoroso. Y cerró con una declaración que resume el momento que atraviesan: “Te amo, mi amor. Y te admiro cada segundo más. Real”, este intercambio entre los recientemente casados conmovió a todos los seguidores.

Rocío Pardo y un estreno que coronó el momento

Más tarde, Rocío volvió a expresarse con nuevas palabras dedicadas al proyecto y a su pareja. “Qué lindo dirigir con vos”, escribió, celebrando la experiencia compartida sobre el escenario y detrás de escena. Además, destacó el impacto del estreno con un mensaje de agradecimiento. “Tremendo estreno con localidades agotadas. Gracias a todos”, sumó. Así, entre aplausos, funciones llenas y mensajes cargados de amor, Rocío Pardo y Nicolás Cabré viven días inolvidables. El éxito profesional llegó en un momento clave de sus vidas.