¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, domingo 29 de diciembre de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 29 de diciembre de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Mañana vas a estar con mucha energía, pero ojo con querer hacer todo a las apuradas. Bajá un cambio y priorizá lo importante. Buen día para ordenar pendientes antes de fin de año.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Se activa tu costado más reflexivo. Ideal para charlas sinceras o para pensar qué querés dejar atrás antes de arrancar el año nuevo. En lo económico, prudencia.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Día movido y con mensajes inesperados. Puede aparecer alguien del pasado o una propuesta que no esperabas. Escuchá, pero no respondas impulsivamente.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones van a estar a flor de piel. Necesitás rodearte de gente que te haga bien. Buen momento para poner límites y cuidarte un poco más.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Mañana te toca brillar sin forzar nada. Si te relajás y fluís, las cosas salen solas. En el amor, un gesto simple puede decir más que mil palabras.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Día ideal para cerrar ciclos y ordenar tanto la cabeza como el entorno. No te exijas de más: lo que no se resolvió hoy, se verá más adelante.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Se vienen decisiones que venís postergando. Confiá en tu intuición y no trates de conformar a todo el mundo. Pensá primero en vos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Intensidad al máximo. Podés tener una charla profunda que marque un antes y un después. Buen día para soltar rencores y aliviar cargas emocionales.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Mañana te agarra con ganas de proyectar y soñar. Aprovechá para planear viajes, cambios o nuevos objetivos. El entusiasmo es tu mejor motor.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Estás cerrando el año con mucha claridad. Día ideal para balance personal y para reconocer todo lo que lograste. Permitite un pequeño descanso.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Se activa tu costado creativo y original. Buen momento para pensar algo distinto, salir de la rutina o proponer planes fuera de lo común.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Sensibilidad en alza. Escuchá tu intuición y no te cargues problemas ajenos. Un momento de calma o conexión personal te va a venir bárbaro.