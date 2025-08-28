Todo lo que se sabe sobre la cuarta temporada de Bridgerton: cuándo se estrena, de qué trata y quiénes son los nuevos personajes

Tras finalizar el rodaje, Netflix reveló los primeros detalles de la cuarta temporada de Bridgerton, producción que se estrenará en 2026. En esta oportunidad, la historia tendrá como protagonista a Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo de la familia, quien se había mantenido completamente reacio a la idea del matrimonio; sin embargo, el icónico baile de máscaras de Lady Bridgerton cambiará todos sus planes.

Luke Thompson y Yerin Ha

La producción también destacó la relación entre Penelope (Nicola Coughlan) y Eloise (Claudia Jessie), quienes tras haber superado una relación conflictiva en la tercera temporada de Bridgerton, han recuperado su relación. La showrunner, Jess Brownell explicó que se profundizará en su vínculo desde una manera más profunda.

La historia de Benedict Bridgerton

Como siempre, cada temporada de Bridgerton se basa en un personaje en específico, en esta oportunidad es el turno de Benedict, quien tendrá una conexión profunda con Sophie Baek (Yerin Ha), la misteriosa “Dama de Plata”. Sobre su personaje, Yerin explicó: “Lo que me atrajo de Sophie es que inmediatamente tiene obstáculos, ya sea la lucha por el estatus social o el esfuerzo de ocultar sus sentimientos hacia Benedict”.

Con respecto a la trama de su historia, Luke Thompson explicó: “Los guiones que Jess y su equipo han creado son dinamita. Son realmente emocionantes”. Revelando que esta temporada se inspiró en el clásico de la Cenicienta pero con la complejidad de Bridgerton.

Nuevos personajes en el elenco de los Bridgerton

El elenco de los Bridgerton combina rostros conocidos con nuevas incorporaciones. Junto a Benedict y Sophie regresan Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate), Nicola Coughlan (Penelope) y Claudia Jessie (Eloise), además de Golda Rosheuvel (reina Charlotte) y Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown.

Nicola Coughlan y Claudia Jessie

Entre los nuevos personajes se destacan Katie Leung como Lady Araminta Gun y sus hijas debutantes Rosamund Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei). También vuelven Emma Naomi (Alice Mondrich) y Hugh Sachs (Brimsley) con roles más protagónicos. La temporada incluye nuevos escenarios, como la casa de campo “My Cottage” de Benedict y sets de época construidos en los estudios Shepperton, con arquitectura georgiana y de la Regencia.

Netflix confirmó que la cuarta temporada de los Bridgerton tendrá 8 episodios y su estreno será en 2026, además es un hecho de que la saga explorará la temporada 5 y 6, profundizando en otros personajes de la emblemática familia, asegurando muchos más romances, intrigas y secretos.