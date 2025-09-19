El Chino Darín conquista Netflix con una serie española que podés ver en un solo día

Netflix lo volvió a hacer. La plataforma de streaming sorprendió con el estreno de unos de sus thrillers españoles más potentes del año: Mano de hierro. La serie, estrenada el pasado 15 de marzo, rápidamente se convirtió en tendencia y atrapó a la audiencia con su intensa propuesta, cargada de suspenso, drama y acción. Protagonizada por Eduard Fernández y con la participación del Chino Darín, se ha ganado un lugar entre las producciones más vistas y comentadas.

Mano de Hierro en Netflix

La historia que fue creada y dirigida por Lluís Quílez, ofrece un crudo retrato del tráfico de estupefacientes en el puerto de Barcelona, una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa. Con tan solo 8 capítulos, la nueva producción de Netflix combina un excelente ritmo narrativo con la profundidad impresionante en los personajes, marcados por corrupción, ambición y traiciones.

La trama y personajes de Mano de hierro, la nueva serie de Chino Darín que conquistó Netflix

La historia se desarrolla en torno a Joaquín Manchado, interpretado por Eduard Fernández, dueño principal del puerto de Barcelona y una pieza clave en el tráfico de drogas en la región. Durante años, su control fue absoluto; sin embargo, la desaparición de una carga crucial, desencadenada una guerra que no pone en riesgo solo su negocio, sino también su vida y la de su familia.

El elenco, integrado por figuras como Jaime Lorente y Chino Darín, es uno de los grandes atractivos de la producción. La participación del hijo de Ricardo Darín, ha sido señalada como una de las mejores, aportando matices a una historia marcada por la crudeza y el realismo. Su presencia, además, generó un gran impacto en el público latinoamericano, sobre todo en su tierra, Argentina, en donde se sigue de cerca su vida tras el anunció de su paternidad.

Chino Darín y Jaime Lorente

Con una fotografía que refleja la dureza industrial del puerto y una banda sonora que intensifica cada escena, “Mano de hierro” se convierte en una experiencia cinematográfica dentro del formato televisivo. La primera temporada transmitida en Netflix cuenta con ocho capítulos, suficientes para ser vista en una sola jornada y dejar al espectador con ganas de más.