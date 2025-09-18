En el barro 2 llega a Netflix: cuándo se podrá ver y todo lo que se sabe sobre la nueva temporada

Después de conquistar a millones de espectadores con su primera entrega, En el barro, -el spin off de El Marginal- se prepara para regresar con una segunda temporada a Netflix. La producción argentina no solo lideró el ranking mundial de series de habla no inglesa, con 5.6 millones de visualizaciones en la semana de estreno, sino que también se posicionó en el Top 10 de 41 países, consolidándose como una de las favoritas a nivel mundial.

En el barro

El impacto de la primera temporada de En el barro

La serie, producida por Underground y Netflix, expandió el universo narrativo de El Marginal al llevar la acción al penal femenino de La Quebrada. Ahí se desarrolla la historia de Gladys Guerra, “La Borges”, -interpretada por Ana Garibaldi-, y un grupo de mujeres con antecedentes en el mundo carcelario que enfrentan la dureza del encierro, las divisiones entre grupos y la lucha por derechos y beneficios.

La trama de En el barro, está marcada por la tensión y el instinto de supervivencia, además de explicar cómo este grupo de mujeres terminó formando una identidad colectiva bajo el nombre de “Las embarradas”. Con tan solo ocho capitulos, la ficción de Netflix atrapó tanto al público argentino como al internacional. Parte del atractivo estuvo en un elenco sólido: Valentina Zenere, Rita Cortese, Cecilia Rosetto, Lorena Vega, la China Suárez y Juana Molina, junto al debut actoral de María Becerra y la participación de Alejandra “Locomotora” Oliveras.

Lo que se sabe de la nueva temporada de En el barro

El éxito fue tal que Netflix confirmó rápidamente la continuidad de la historia. Aunque todavía no hay una fecha oficial, todo parece apuntar a que el estreno de En el barro 2 podría llegar en el verano de 2026, dado que los capítulos ya fueron grabados.

La nueva entrega explora la incorporación de la China Suárez, quien dará vida a Nicole, una escort de lujo que termina tras las rejas. Su poca participación en la primera temporada generó especulaciones sobre un recorte de escenas; sin embargo, fue ella misma quien confirmó que su personaje debutará como tal en esta segunda temporada.

La China Suárez, En el barro 2

Además de la China Suárez, se suman otros nombres de peso a la segunda temporada de En el barro: Verónica Llinás, en un rol antagónico, Victorio D’Alessandro y Charo López. Además, se conoció que el personaje de la fallecida Alejandra “Locomotora” Oliveras tendrá mayor desarrollo, convirtiéndose en una de las figuras más esperadas