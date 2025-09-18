Joaquín Furriel conquista Netflix con el estreno de su nueva serie: cuándo se podrán ver todos los episodios de “El Refugio Atómico”

El Refugio Atómico llega a Netflix este viernes. Se trata de una nueva gran apuesta española que promete conquistar al público mundial. Creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables del fenómeno global La Casa de Papel, la ficción presenta un punto de partida intrigante: un grupo de familias multimillonarias se refugia en un búnker subterráneo para sobrevivir a una crisis global. Aunque allí disfrutan de lujos como spa, gimnasio y coctelería, pronto descubrirán que no todo es tan perfecto y que las verdades ocultas amenazan con salir a la luz.

El refugio atómico

La trama y los personajes de "El refugio atómico", la nueva serie protagonizada por Joaquín Furriel

La serie despliega un elenco coral en el que cada personaje carga con secretos y motivaciones. Al frente se encuentra Minerva, interpretada por Miren Ibarguren, mujer calculadora y estratega que lidera el Kimera Park Underground, el sofisticado búnker en el que se desarrolla la trama. Junto a ella está su hermano Ziro (Álex Villazán), genio inventor de la inteligencia artificial Roxán, que conecta a los huéspedes con el exterior.

Entre los refugiados se destaca la familia Varela. Rafa (Carlos Santos), cabeza de familia, intenta mantener el control pese a sus inseguridades, mientras su hijo Max (Pau Simon) regresa tras cumplir condena en prisión por el accidente que acabó con la vida de su novia. Ese hecho lo enfrenta directamente con Asia (Alicia Falcó), hermana de la joven fallecida, quien aún guarda rencor, aunque sus emociones comienzan a mezclarse con sentimientos inesperados. Frida (Natalia Verbeke), madre de Max y esposa de Rafa, atraviesa su propia transformación al enfrentarse a años de frustraciones y silencios.

El refugio atómico - Netflix

El giro más fuerte de la historia llega con Guillermo Falcom, interpretado por Joaquín Furriel, uno de los hombres más ricos del mundo y padre de la novia fallecida de Max. Atrapado bajo tierra con el joven al que culpa de la tragedia, Guillermo debe lidiar con el duelo, la tensión y la convivencia forzada junto a su esposa Mimi (Agustina Bisio), quien se mantiene como observadora distante en medio de las disputas.

El Refugio Atómico combina thriller psicológico, drama familiar y misterio en un escenario claustrofóbico que explora las tensiones de poder y la fragilidad humana cuando los privilegios se ponen a prueba. Con cameos sorpresa y una factura técnica ambiciosa, Netflix lanza todos los episodios este viernes, permitiendo a los usuarios meterse sin pausa en un relato que promete convertirse en el nuevo gran éxito de la plataforma.

