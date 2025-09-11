Así es la casa del Chino Darín y Úrsula Corberó en España: techos altos, estilo señorial y mucha personalidad

Úrsula Corberó y el Chino Darín son una de las parejas más queridas del ambiente artístico a nivel nacional. Ambos se conocieron en 2015 cuando grababan la película “La Embajada” y, desde ese entonces, sus corazones no se distanciaron más. Con más de una década de relación, a principios de semana anunciaron la llegada de su primer hijo, una noticia que conmocionó y llenó de ternura a todos sus fanáticos.

Radicados en Barcelona, ciudad natal de la actriz española, los talentosos jóvenes comparten su día a día en una lujosa vivienda valuada en más de 400 mil euros que decoraron con un estilo señorial y mucha personalidad.

Úrsula Corberó en su casa | Instagram

La lujosa mansión del Chino Darín y Úrsula Corberó

Desde que se conocieron, Úrsula Corberó y el Chino Darín comenzaron un apasionado romance que, poco a poco, los llevó a dejar sus departamentos de solteros para habitar un espacio en común. Es por ello que, para que sus estilos se vean reflejados en cada ambiente, combinaron tintes de sus personalidades con un elegante estilo propio. La misma se destaca por su serenidad, estética y autenticidad. Pese a preservar su intimidad, la catalana dejó entrever en su cuenta personal de Instagram, algunos detalles de su cálido hogar.

La casa del Chino Darín y Úrsula Corberó.

En el interior de la glamorosa residencia resaltan los techos altos y señoriales, adornados con molduras clásicas que realzan el ambiente preservando cuidadosamente la calidez. Los célebres actores lograron fusionar este legado arquitectónico con elementos contemporáneos y funcionales, creando una armonía refinada, que revive el pasado sin dejar de lado el presente. En el comedor, las sillas de estilo retro y el piso de parquet pulido se integran con el techo ornamentado, dando vida a un espacio ideal para relajarse.

La cocina, equipada con mobiliario blanco y azulejos estilo ladrillo a tono, presenta un suelo de diseño retro que atrae todas las miradas. Incluso la campana extractora de acero inoxidable, una cocina cien por ciento eléctrica y una mesada en L de mármol añade personalidad a este espacio que irradia un estilo único.

Cocina de la casa de Úrsula Corberó | Instagram

Para el living eligieron colocar un sillón blanco con almohadones a tono delante de un amplio ventanal que irradia luz natural y resalta cada rincón de la vivienda conyugal. Por su parte, en uno de los videos que se filtró en redes sociales, se destaca un largo pasillo que está rodeado de múltiples habitaciones. Además, las decoraciones futuristas, como la colocación de un espejo en 3D.

Úrsula Corberó en su casa de Barcelona | Instagram

Ahora, el Chino Darín y Úrsula Corberó tendrán que decidir cuál va a ser el espacio destinado a su primogénito y deberán evaluar si preservarán esta sobria paleta de colores y texturas o, si bien, sumarán un diseño infantil a su lujosa mansión de Barcelona.

