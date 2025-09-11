El Chino Darín reveló que no se quiere casar con úrsula Corberó

La historia de amor entre Chino Darín y Úrsula Corberó ha sido uno de los vínculos más discretos y a la vez admirados del espectáculo. Desde que se conocieron en 2016 durante las grabaciones de La Embajada, la pareja ha logrado mantener un equilibrio entre sus carreras y su relación, consolidando un vínculo basado en la complicidad y la confianza mutua.

Chino Darín y Úrsula Corberó

A pesar de su bajo perfil mediático, ambos han compartido momentos importantes en sus redes sociales, mostrando cómo han construido un amor sólido sin necesidad de formalidades excesivas. Su vínculo se ha mantenido fuerte a lo largo de los años, atravesando largas distancias y compromisos profesionales en Madrid y Buenos Aires.

Chino Darín y Úrsula Corberó en la dulce espera

Recientemente, la pareja anunció que serán padres por primera vez, un hecho que revolucionó tanto a la prensa española como argentina. Úrsula Corberó publicó una imagen en Instagram mostrando su incipiente pancita con la frase “Esto no es IA”, mientras que Chino Darín compartió la publicación en sus historias con emojis de corazones y caritas sonrientes.

Úrsula Corberó

La noticia fue recibida con entusiasmo por amigos, colegas y familiares. Florencia Bas, futura abuela, expresó en redes: “Me explota el corazón de alegría y amor. ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí”. La hermana del actor, Clara Darín, también celebró la noticia: “Mis pichonchitos”, escribió.

La contundente postura del Chino Darín

Si bien es cierto que la pareja está viviendo con gran felicidad la llegada de su primer hijo, ha salido a la luz una vieja entrevista sobre la postura de Chino Darín y el matrimonio. Y es que al ser consultado si se casaría, el actor respondió de manera contundente: “Dije que no me casaría”.

El actor mantiene la idea de que su relación no requiere formalidades legales para ser sólida y duradera. Tras casi una década juntos, el Chino Darín y Úrsula Corberó han demostrado que la pareja puede prosperar con compromiso y amor sin necesidad de pasar por el altar. Esta postura refleja la filosofía de ambos sobre su vida en común, priorizando la conexión emocional y la familia que están construyendo por encima de la ceremonia formal.