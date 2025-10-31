Banda presentó la primera edición del After Coffee: café de autor, música y arte en el Mâs Monumental

Antonella Occhipinti

Este 29 de octubre, el restaurante Banda se convirtió en el escenario de una experiencia distinta: la primera edición del After Coffee. La propuesta impulsó café de autor, a cargo de Juan Valdez Café, en un ambiente relajado para disfrutar de la música y arte en vivo con vistas hacia el campo de juego de River Plate.

Bajo el lema “Café de origen y música en vivo”, el encuentro invitó a desconectarse de la rutina, cortar la semana y compartir un momento distinto con amigos.

Entre las especialidades destacadas, se sirvieron mocktails preparados con café de origen colombiano de Juan Valdez, como el Café Tonic de Naranja (espresso con jugo de naranja y tónica), el Café Tonic de Coco (espresso, syrup de coco y tónica), el Latte de Dulce de Leche (espresso con leche texturizada y dulce de leche argentino) y la gran estrella, el Café Affogato, espresso con helado de americana.

Mientras disfrutaban las especialidades del café de autor, los presentes degustaron una cuidada selección de delicias dulces que completaron esta experiencia única.

Saavedra Funk.

El ambiente se completó con el DJ set de Saavedra Funk, quienes acompañaron la tarde con ritmos suaves y vibrantes e invitaron a sentir la música. A esta experiencia se sumó un espacio de arte con café, donde los invitados pudieron llevarse una pintura del estadio Monumental realizada con pigmentos a base de espresso.

Con esta primera edición del After Coffee, Banda reafirma su espíritu como un punto de encuentro dentro del estadio de River Plate, donde la gastronomía, la música y el arte se mezclan de manera espontánea para dar vida a nuevas experiencias.