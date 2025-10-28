Accesorios 2025: las tendencias que conquistaron el verano en Chile y marcaron la moda femenina

Los accesorios fueron los grandes protagonistas del verano 2025 en Chile, y marcaron la moda femenina con piezas llenas de personalidad. Prendas simples se transformaron por completo gracias a aros XL, llaveros personalizados, collares en capas y propuestas retro, que se convirtieron en tendencia en pasarelas, redes y calles.

Aros XL: los favoritos del verano 2025

Durante la temporada, los aros largos y de gran tamaño dominaron los looks. Diseños geométricos, cadenas doradas y pedrería impusieron un estilo audaz y protagónico. Las influencers chilenas los llevaron tanto en outfits urbanos como en eventos nocturnos, demostrando que los aros extra largos fueron el accesorio estrella del verano.

La regla que más se vio fue clara: el aro hablaba por sí solo. Los estilismos se equilibraron con prendas neutras para dejar que el pendiente fuera el gran centro de atención.

Llaveros personalizados: del bolso al spotlight

Otra tendencia que arrasó fue la de los llaveros personalizados como accesorio de moda, dejando de ser un objeto funcional para transformarse en un detalle de estilo. Con nombres, iniciales, charms, acrílico o estética pop, estos colgantes se usaron en carteras, mochilas e incluso celulares.

La fiebre DIY también tuvo su momento: piezas tejidas, PVC, acrílico o estética kawaii inundaron los feeds. Fue el recurso ideal para quienes buscaban sumar personalidad sin recargar el outfit.

El “más es más”: capas, mezclas y espíritu libre

El mix de collares, pulseras y anillos en capas marcó el pulso del verano 2025 en Chile. Volvió con fuerza la combinación de oro con plata, junto con el revival de perlas, cadenas gruesas, tiburones y pins retro, que reaparecieron para decorar chaquetas, bolsos y hasta el cabello. El espíritu fue claro: accesorios que contaran una historia y reflejaran identidad.

Cuando las figuras inspiran: el look que marcó tendencia

El fenómeno no se limitó a las nuevas generaciones. Marcela Vacarezza también deslumbró y se convirtió en referencia: brilló en Miami con un look total black donde los aros largos dorados y los accesorios fueron clave para elevar el outfit. Su elección selló una tendencia en alza: piezas simples, elegantes y con significado.

Así, el verano 2025 dejó una consigna instalada en la moda chilena: los accesorios definieron el look. Desde un llavero con nombre hasta un aro monumental, cada pieza sumó actitud, brillo y personalidad.