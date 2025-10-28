El Sunset más top del año: "Buenos Aires Fashion Sunset"

El pasado viernes, Buenos Aires se convirtió en la capital del glamour y la moda con la edición 2025 del Buenos Aires Fashion Sunset, celebrada en el exclusivo espacio de Malloys, un lugar que se transformó en un verdadero templo del estilo y la elegancia. Con una puesta en escena impecable, música, luces y una ambientación que fusionó modernidad y sostificación, el evento reafirmó su lugar como uno de los encuentros más esperados dentro del calendario fashion argentino.

Nacido como una experiencia exclusiva para celebrar la belleza y la creatividad al aire libre, Fashion Sunset ya tuvo ediciones en distintas ciudades del mundo reuniendo a diseñadores, celebrities e influencers en un entorno sofisticado y relajado. Y en esta edición número 10 del evento, dejó a todos los invitados maravillados.

Leo Saleh junto a Pampita.

Cada encuentro propone un desfile bajo el sol que se esconde, acompañado por música en vivo, cócteles de autor y una atmósfera donde la elegancia se mezcla con la energía del verano. Con la curaduría y dirección de Leo Saleh, Fashion Sunset se consolida como un referente de estilo y tendencia internacional, llevando la esencia de la moda a escenarios naturales que inspiran y deslumbran.

La llegada de Pampita y Leo Saleh fue uno de los momentos más esperados de la noche. Ambos llegaron acompañados de la empresa Mónaco en una camioneta que robó todas las miradas, desplegando lujo y elegancia desde el primer instante. Al descender del vehículo, desfilaron con glamour por la red carpet, saludando a los fotógrafos y dejando a todos los presentes maravillados con su presencia y estilo impecable.

La conducción estuvo a cargo de Leo Saleh y Hernán Drago, quienes guiaron la velada con carisma, elegancia y mucho estilo, logrando una combinación perfecta entre profesionalismo y entretenimiento. Entre los invitados de lujo se destacaron personalidades del mundo del espectáculo, influencers, empresarios y amantes de la moda, quienes disfrutaron de una noche que celebró lo mejor del talento argentino.

Hernán Drago, Pampita y Leo Saleh.

La pasarela fue el escenario donde reconocidos diseñadores exhibieron sus últimas colecciones, sorprendiendo con propuestas innovadoras, colores vibrantes y tejidos de alta calidad. El cierre estuvo a cargo de la prestigiosa Verónica De La Canal, quien deslumbró con su estilo inconfundible y su creatividad sin límites, dejando a todos los presentes con una sensación de asombro y admiración.

Vero de la Canal, Benito Fernández y Floppy Tesouro.

Uno de los momentos más tiernos y destacados de la noche fue el desfile de Floppy Tesouro, quien presentó su propia línea de bikinis. La modelo y empresaria deslumbró sobre la pasarela, irradiando estilo y seguridad, y tuvo un acompañante muy especial: su hija, quien compartió junto a ella cada paso, generando aplausos y sonrisas entre todos los presentes. Este desfile combinó moda, familia y glamour, dejando una huella imborrable en el Buenos Aires Fashion Sunset 2025.

La gastronomía del evento también tuvo un lugar protagónico: exquisiteces cuidadosamente seleccionadas, vinos argentinos de primer nivel y un servicio impecable completaron la experiencia, haciendo del Fashion Sunset Buenos Aires una verdadera fiesta para los sentidos. Cada detalle estuvo pensado para que los invitados vivieran una noche inolvidable, marcada por el lujo, la moda y la exclusividad que caracterizan a este evento.

La creatividad y el arte también tuvieron un lugar protagónico en el Buenos Aires Fashion Sunset 2025, de la mano de Eze Wasser. El reconocido artista sorprendió con su arte en vivo, mientras intervenía obras directamente sobre la pasarela, fusionando moda y expresión artística en una experiencia única. Cada trazo y cada color captaron la atención de los invitados, demostrando que el evento no solo celebra la moda, sino también la innovación y el talento creativo argentino en todas sus formas.

La música estuvo a cargo del reconocido top model y DJ Dionisio Heiderscheid quien puso ritmo y energía a toda la noche. Sus mezclas hicieron vibrar la pasarela y acompañaron cada desfile con la intensidad perfecta, transformando el Buenos Aires Fashion Sunset 2025 en una verdadera fiesta donde moda, glamour y buena música se fusionaron para crear una experiencia inolvidable para todos los invitados.

La pasarela del Buenos Aires Fashion Sunset 2025 fue un verdadero despliegue de talento y creatividad argentina, con desfiles de reconocidas marcas que dejaron a todos los presentes maravillados. Entre ellas se destacaron Mur, Diamonds, Vizzano, Atomik, Eliana Dresses, Peishens, Loira y Vero de la Canal, cada una con propuestas únicas que combinan innovación, estilo y elegancia, consolidando al evento como uno de los más importantes del calendario fashion nacional.

En definitiva, el Buenos Aires Fashion Sunset 2025 en Malloys se consolidó como el evento del año, una celebración de la moda argentina y de quienes hacen del estilo una forma de vida. Una velada que combinó talento, glamour y sofisticación, dejando huella en todos los que tuvieron el privilegio de ser parte de esta experiencia única.