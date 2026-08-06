Bravado recibió a Naní: una cena de cocina armenia y vinos Karas

Hay sabores que no empiezan en la cocina de un restaurante, sino mucho antes: en las mesas familiares, en las recetas que pasan de madres a hijas y en esos aromas capaces de despertar recuerdos. Ese fue el punto de partida de la noche en la que Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines en Vicente López, recibió a Naní para celebrar la cocina armenia.

El martes 4 de agosto, con todos los cubiertos agotados, Bravado fue escenario de una cena especial creada por Natalia Demirdjian, y desarrollada junto al equipo de la casa, liderado por el chef Mariano Szatma Szotan y la pastelera Ana Irie.

El menú recorrió en tres pasos algunas de las preparaciones más representativas de su restaurante Naní y fue acompañado por tres etiquetas de Karas, la bodega ubicada en el Valle de Ararat, Armenia. Pero detrás de cada plato y cada copa hubo también un encuentro entre dos historias familiares atravesadas por un mismo origen.

Naní nació del deseo de Natalia de recuperar las recetas que aprendió de su madre, sus abuelas y sus tías abuelas: mujeres que cocinaban para celebrar, recibir y reunir. De hecho, su nombre significa “madre” en un dialecto armenio y homenajea a quienes mantuvieron viva esa cocina a través de las generaciones.

En Bravado, ese relato encontró una casa especialmente significativa. El restaurante pertenece a Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines, los proyectos vitivinícolas de la familia Eurnekian en la Patagonia argentina y Armenia. Su propia carta también guarda una receta familiar: el manté de Surpina, bisabuela de Juliana Del Águila Eurnekian, una preparación que conecta la propuesta del restaurante con sus raíces armenias.

“Bravado nació como un lugar en movimiento, donde la cocina, los vinos y la cultura generan encuentros diferentes. Esta noche con Naní expresó especialmente ese espíritu: recibirla y acompañar su cocina con los vinos de Karas fue una manera muy especial de celebrar ese legado compartido y acercarlo a la mesa desde un lugar cercano y actual”, señala Juliana Del Águila Eurnekian, Presidente de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines.

Natalia Demirdjian y Mariano Szatma Szotan hicieron dupla en la cocina de Bravado para esta noche dedicada a los sabores de Armenia

Una mesa armenia pensada para compartir

Como ocurre en las grandes reuniones familiares, la cena comenzó con un mezze, la entrada tradicional que reúne distintos platos fríos y calientes pensados para compartir. Entre los primeros se sirvieron hummus, babaganush, djajek, mahamra, berenjenas Yereván, tabulé, bastermá, chi kofte, sarmá y pan lavash; mientras que la selección caliente incluyó ishli kofte, suberek y khorovatz con arroz pilav.

Luego llegó el principal de la noche: el manté, una de las preparaciones más ligadas a la memoria afectiva de la cocina armenia y, al mismo tiempo, un plato que también forma parte de la historia familiar de Bravado. El cierre dulce estuvo a cargo del baklava y el galactoburiko, dos clásicos.

Karas, los vinos del Valle de Ararat

El menú fue acompañado por Karas Classic White Blend 2023, Karas Reserve Areni–Sireni 2023 y Karas Single Vineyard Areni 2021. Ubicada en el Valle de Ararat, Karas Wines es una de las bodegas que impulsaron el renacimiento de la vitivinicultura armenia. Su nombre proviene del karas, la antigua ánfora de arcilla utilizada históricamente para elaborar y conservar vino.

Los vinos de Karas, nacidos en el corazón del Valle de Ararat, acompañaron los platos de Naní y conectaron la mesa con sus raíces armenias

Un espacio donde siempre están sucediendo cosas

La cena junto a Naní se suma a la agenda de experiencias y encuentros especiales que Bravado desarrolla a lo largo del año, con la gastronomía, los vinos y la cultura como punto de partida.

Entre sus propuestas se encuentra La Mesa Compartida, el ciclo mensual que reúne al equipo de Bravado con bodegas, cocineros y restaurantes de distintas regiones del país. La próxima edición será el miércoles 26 de agosto, cuando recibirá a Pausa, el restaurante de El Porvenir de Cafayate, para una cena que unirá Patagonia y Cafayate a través de su cocina y sus vinos.

BRAVADO

* Horarios (de corrido):

Lunes: de 09 a 19 hs. | Martes a viernes: de 09 a 00:30 hs | Sábados: de 20 a 00:30 hs.

* Servicios:

Turno Día: cochera sin costo (exclusivamente con reserva previa vía WhatsApp)

Turno Noche: Valet parking incluido (ingreso por calle Vergara).

Dirección: Av. del Libertador 1410, Vicente López.

Más información y reservas: www.instagram.com/bravado.ba | bravado.meitre.com