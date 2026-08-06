Dejarlo todo por un sueño: la historia de amor por la cocina detrás de La Abadessa Pastelería

Romina tenía 32 años cuando decidió por fin ir detrás de lo que siempre le gustó hacer y para lo cual estudió y se perfeccionó durante años: cocinar todo lo que pudiera. Sabía que en la cocina no hay tiempo perdido, sino que allí, en cada acto sencillo de cocinar -que es una de las tantas formas del amor- el tiempo se recupera. Y es ese amor lo que caracteriza a sus creaciones.

“Siempre me gustó la cocina, vengo de una familia de cocineros amateurs así que en casa cocinábamos todos desde chicos. Ya de grande, me decidí a estudiar, perfeccionarme y dedicarme de lleno a la pastelería" cuenta Wen, como la conocen sus amigos.

“La Abadessa” nació detrás del propio apellido de su dueña, Romina La Badessa, quien lleva un largo camino en la cocina profesional y pastelería en Almirante Brown, donde reside.

“Matilda”, una de sus delicias

Es sin dudas su torta más pedida en todas sus versiones: la clásica está hecha a base de chocolate y dulce de leche. La Carrot Cake, el Cheesecake y la Red Velvet tambien son muy aclamadas por sus clientes particulares y por los 6 bares que compran sus delicias para venderlas en sus locales.

"Matilda", la torta más pedida en La Abadessa

Romina cuenta que todo lo que se crea en La Abadessa se caracteriza por tener materias primas de excelente calidad, todo está hecho de manera artesanal y con alimentos reales; ya sean tortas clásicas, tortas para eventos, alfajores, petit, cookies o budines.

Con mucho trabajo y con la energía puesta en continuar horneando sus delicias, este 2026 viene cargado de renovación, capacitaciones y nuevos proyectos.