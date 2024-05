Glamour y ciencia: Eximia reveló su último lanzamiento, el Hyalu N

Eximia continúa sorprendiendo al sumar productos estrella a la rutina diaria. Su línea de concentrados, Hyalu Concentré, está marcando tendencia gracias a la diversidad de activos que ofrece para satisfacer las necesidades de cada tipo de piel. Su último lanzamiento, el Hyalu-N, es un serum concentrado que atenúa las manchas y previene su reaparición, unifica e ilumina (Efecto Glow), hidrata, rellena y repara la piel. El mismo cuenta con características singulares como la reducción de imperfecciones, la unificación del tono de piel y la reparación de la barrera cutánea.

El evento de lanzamiento, marcado por una atmósfera vibrante y entusiasta, contó con la presencia destacada de figuras reconocidas en el ámbito del espectáculo. Entre ellas, se encontraban la distinguida actriz argentina Mercedes Morán, quien acaparó todas las miradas junto a su hija, también actríz, Mercedes Scápola. La presencia de ambas no solo añadió un plus de glamour al evento, sino que también resaltó la importancia del cuidado de la piel en la industria del entretenimiento.

“Soy fan de Eximia, el Hyalu-N lo uso de día, me está corrigiendo las pequeñas arruguitas. El Hyalu-R lo uso por las noches, no puedo vivir sin este”, confesó Mercedes Morán.

Por su parte, May Scápola sostuvo que “el serum de Vitamina C (Hyalu C) me lo pongo todas las mañanas, va genial para mi piel”.

Mercedes Morán

Acompañando a las personalidades del espectáculo, se hicieron presentes el dermatólogo Santiago Tortone y el ingeniero químico Pablo Akselrad, quienes aportaron su sabiduría en el desarrollo y aplicación de productos dermatológicos de vanguardia. Tortone enfatizó en la importancia de la sinergia entre los diferentes principios activos en los sérums: “Cada uno debe trabajar en conjunto para obtener resultados óptimos. Recomiendo especialmente la combinación de Hyalu-N y Hyalu-C para lograr un efecto luminoso en la rutina de cuidado de la piel”.

“Siempre deben utilizarse después de la limpieza del rostro, con la piel seca, aplicando 2 o 3 gotas con movimiento circulares por todo el rostro y el cuello. No se olviden de la crema hidratante y el protector solar”, continúo el dermatólogo Tortone.

Mercedes Morán, Mercedes Scápola y el dermatólogo Santiago Tortone probando los productos de Eximia

El lanzamiento de Hyalu-N no fue la única atracción de la jornada. Eximia aprovechó la oportunidad para exhibir su línea completa de serums concentrados, Hyalu Concentré, entre los cuales se encuentran:

● Hyalu-B Concentré (Ácido hialurónico, vitaminas B3 y B5): para reparar, hidratar y rellenar primeras líneas.

● Hyalu-C Concentré (Vitamina C + antioxidantes): para iluminar, unificar el tono y prevenir el daño oxidativo.

● Hyalu-AR Concentré (Argireline® y Ácido hialurónico): para relajar las arrugas de expresión. Efecto “toxina botulínica” cosmético.

● Hyalu-R Concentré (Retinol + vitaminas): para atenuar arrugas y regenerar la piel.

● Hyalu-N Concentré (Niacinamida + ácido tranexámico + Lumiglow™): para prevenir y atenuar manchas. Hidrata y rellena, logrando un efecto “Glow”.

La línea Hyalu Concentré

El evento organizado por Eximia en el BASS no solo marcó el lanzamiento triunfal de Hyalu-N, sino que también sirvió como plataforma para exhibir la innovación y excelencia que caracterizan a la marca en el cuidado de la piel. Con la presencia de destacadas personalidades y una propuesta integral de productos de alta calidad, Eximia reafirma su compromiso con la salud y la belleza de sus consumidores.