Julia Serret presentó "Emoción Orgánica", la propuesta sensorial que conquistó La Noche del Diseño en Distrito Arenales

El Distrito Arenales volvió a consolidarse como el epicentro absoluto de la decoración con una nueva edición de “La Noche del Diseño”, la icónica fiesta a cielo abierto que transforma las calles porteñas en un efervescente polo de tendencias. Bajo la inspiradora consigna “Folclore y Fantasía”, más de 90 locales de la zona abrieron sus puertas entre banquetes, puestas escenográficas, música en vivo e instalaciones multidisciplinarias que atrajeron a una multitud de apasionados por el arte y el estilo de vida.

Sin embargo, en medio del recorrido que unió las arterias de Arenales y Juncal, hubo un refugio creativo en el número 1239 que se convirtió en el gran objeto de deseo de la velada. Allí, la diseñadora Julia Serret, creadora de Estudio Serret, cautivó a los visitantes con “Emoción Orgánica”, una propuesta inmersiva pensada para desafiar la mirada tradicional de la arquitectura interior e invitar a experimentar el diseño a través de los sentidos, la materialidad y las sensaciones.

La experiencia ideada por Julia Serret propuso explorar cómo los entornos que se habitan pueden conectar de manera profunda con la propia naturaleza. Para lograrlo, la ambientación tejió un diálogo fluido entre la calidez de la luz, una cuidada selección de materiales y sonidos envolventes. El gran sello diferencial fue la integración del sentido del olfato a la arquitectura de interiores: en alianza con Bureau des Sens, la diseñadora creó una fragancia exclusiva desarrollada especialmente para el evento, logrando que el aroma fuera la primera e inconfundible carta de bienvenida para quienes cruzaban la puerta del estudio.

Ese concepto de habitar el espacio desde una perspectiva afectiva fue compartido por la propia anfitriona. En diálogo exclusivo con CARAS, Julia Serret reflexionó sobre cómo nació su propuesta: “Emoción Orgánica es una experiencia que pensé para mostrar un poco mi manera de entender el diseño de interiores, pero desde un lugar más sensorial. La idea es que quienes vengan puedan experimentar como los materiales, las texturas, la iluminación y los aromas influyen en cómo nos sentimos dentro de un espacio”.

Materia prima, curaduría de arte y miradas distinguidas

Al adentrarse en los rincones del espacio, la propuesta se desplegó como un verdadero viaje táctil que combinó nobleza y talento. “En el estudio van a encontrar una selección de materiales naturales como madera, mármol, granito, lanas y textiles, que invitan a explorar distintas texturas y sensaciones a través del contacto con la materia. Para esta experiencia también convoqué a distintos artistas, cuyas obras se integraron al espacio: pinturas de Guido Chouela y Agustina Chalupowicz, esculturas en piedra de UGO Mármoles Naturales y piezas de Nagori y Martin Mercante. Además, junto a Bureau Ddes Sens desarollamos una fragancia exclusiva para Emoción Orgánica, pensada para complementar la propuesta y sumar una dimensión olfativa a la experiencia sensorial”, destacó la creadora sobre la cuidada selección de la muestra.

Esa riqueza estética atrajo a referentes de la industria, entre las que se destacó Iara Courbrant. La diseñadora, creadora de marcas como SHU-SHU y creadora de contenido para firmas como Maria Cher, recorrió la instalación y elogió el impacto del montaje: “De Emoción Orgánica me gustó todo. Si tengo que elegir una obra o un artista en particular, me quedo con las de Agustina Chalupowicz. Me encantan, la vengo siguiendo hace un montón y lo que está presentando hoy está buenísimo”. Asimismo, al definir la esencia de su propio universo personal, la creativa remarcó que para sentir un espacio como propio necesita, ante todo, “blanco y mucho espacio”.

La sinergia entre la fotografía, la pintura y la materia

La sinergia entre el diseño y las artes plásticas encontró un pilar fundamental en la participación de Agustina Chalupowicz, quien aportó su visión libre y contemporánea al proyecto. En conversación exclusiva con CARAS, la artista compartió el espíritu de sus piezas: “Soy parte de esta intervención a la que Juli me invitó. Mis obras de eslogan son en acrílico madre, donde intervengo y mancho. Hay algo que se conecta con algo muy puro, muy limpio y que tiene que ver con esta ‘Emoción Orgánica’ que Juli quiso plasmar y me hizo parte”.

Por su parte, el artista visual y fotógrafo Guido Chouela cautivó a los presentes durante el atardecer con una serie de obras que fusionaron la fotografía de paisajes argentinos con la técnica pictórica. “Juli Serret planteó hacer una colección sobre lo orgánico, los materiales nobles y la piedra, entonces elegimos estas obras que son hechas a partir de piedras fotografiadas en Argentina, en La Patagonia y en el Norte argentino. Tienen diferentes texturas, colores y un concepto que viene del arte japonés llamado ‘Gongshi’, que consiste en el arte de encontrar una piedra y transformarla en una obra de arte. A partir de la fotografía hice un montón de intervenciones con pintura que le dan a la imagen una dualidad táctil que combinaba perfecto con la esencia de la muestra”, explicó a CARAS.

La masiva concurrencia que colmó el Distrito Arenales dejó en claro que el público busca experiencias que trasciendan la mera exhibición comercial. En ese escenario, la intervención de Julia Serret se destacó por su propuesta conceptual y sensorial, invitando a explorar una nueva manera de experimentar el diseño de interiores. Una mirada que refleja cómo el interiorismo avanza hacia una visión más integral, donde el bienestar, la conexión con los sentidos y la calidad de vida de quienes habitan los espacios adquieren cada vez mayor protagonismo.