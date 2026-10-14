La nueva vida de Cayetano Cajg: de la adicción que logró superar a una carrera lejos de los medios

Nicolás "Cayetano" Cajg atravesó distintos cambios que modificaron el rumbo de su vida personal y profesional durante los últimos años. Mientras se alejaba de algunas dinámicas que habían marcado una etapa importante de su historia, encontró nuevos desafíos vinculados al deporte, la familia y proyectos que le permitieron explorar facetas menos conocidas de su carrera. Ese recorrido fue construyendo un presente diferente al que muchos asociaban con sus años de mayor exposición.

De la adicción a reconstruir su presente: La nueva vida de Nicolás Cayetano Cajg

Nicolás “Cayetano” Cajg atravesó distintos caminos a lo largo de los últimos años que redefinieron su vida personal y profesional. Aunque su nombre estuvo históricamente asociado a la radio y a los medios de comunicación, con el tiempo amplió sus horizontes hacia otros proyectos vinculados al deporte, la formación y la concientización. Durante una entrevista con La Nación, el periodista repasó algunos de los momentos más importantes de ese recorrido, incluyendo los desafíos que enfrentó fuera del aire y las decisiones que marcaron una nueva etapa.

Nicolás Cayetano Cajg

Uno de los capítulos más significativos de su historia estuvo relacionado con la ludopatía, una problemática que reconoció haber atravesado durante varios años. Según contó, aquella situación tuvo consecuencias económicas, personales y de salud que impactaron en distintos aspectos de su vida. Sin embargo, también explicó que logró reorganizar sus prioridades gracias al acompañamiento de su familia y de su entorno. En especial, destacó la importancia que tuvo Carolina, su esposa, durante el proceso que lo llevó a reconstruir hábitos.

Lejos de guardar esa experiencia en el ámbito privado, decidió transformarla en una herramienta de concientización. Tal como reveló Cayetano, escribió un libro dedicado a abordar el problema del juego compulsivo y comenzó a participar en encuentros educativos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Su objetivo fue compartir herramientas de prevención a partir de situaciones que él mismo había atravesado. En ese marco, manifestó su preocupación por el crecimiento de las apuestas deportivas entre las nuevas generaciones.

Nicolás Cayetano Cajg

La familia también ocupó un lugar central en esta nueva etapa. Padre de dos hijos, encontró en la vida cotidiana un espacio de equilibrio que contrastó con momentos anteriores de mayor exposición. El fútbol, una de sus grandes pasiones desde la infancia, continuó presente tanto en su vida personal como familiar. En distintas oportunidades relató que disfrutaba compartir ese interés con Dante y Paloma, sus hijos, con quienes encontraba momentos alejados de las obligaciones laborales y de la rutina.

Del amor de Cayetano por el periodismo a cumplir su sueño como entrenador

Más allá de su trayecto en radio y televisión, el deporte se consolidó como uno de los ejes más importantes de su presente. Durante años, Cayetano continuó desarrollando tareas periodísticas vinculadas al fútbol, un ámbito en el que encontró la posibilidad de combinar trabajo y pasión. Sin embargo, también decidió avanzar en una faceta menos conocida de su carrera, como lo es la dirección técnica.

Nicolás Cayetano Cajg

Durante la pandemia completó sus estudios como entrenador en la escuela fundada por César Luis Menotti y obtuvo el título profesional. A partir de allí comenzó a dirigir un equipo amateur en Pilar, una experiencia que le permitió acercarse desde otro lugar al deporte que había practicado desde chico. Aunque reconoció que el camino para desarrollar una carrera como entrenador profesional exigía tiempo y dedicación, sostuvo que seguía estudiando y capacitándose con la intención de continuar creciendo.

En la misma conversación, Cayetano habló sobre su regreso a Perros de la Calle, ciclo del que formó parte durante dos décadas. Según explicó, su salida años atrás respondió a una necesidad personal de buscar nuevos desafíos laborales. Durante aquel período, marcado además por las dificultades de la pandemia y por los cambios que atravesaba la industria de los medios, consideró que había llegado al final de una etapa y optó por explorar otros caminos. Además destacó que con el paso del tiempo, el vínculo con Andy Kusnetzoff y el resto del equipo se mantuvo intacto.

Nicolás Cayetano Cajg

Nicolás Cayetano Cajg construyó una etapa marcada por cambios personales y profesionales que modificaron gran parte de su rutina. Tras dejar atrás un período complejo relacionado con la ludopatía, encontró nuevos espacios de desarrollo vinculados al deporte, la formación de jóvenes y la vida familiar. Al mismo tiempo, continuó ligado al periodismo deportivo mientras avanzaba en su preparación como entrenador, una actividad que pasó a ocupar un lugar relevante dentro de sus objetivos.

VDV