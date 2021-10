“Naez”: el consultorio de Tarot Egipcio que nació en cuarentena

Natalia Martinenghi tiene 32 años, es oriunda de la ciudad de Tandil Provincia de Buenos Aires. Si bien se recibió de martillera y abogada, desde muy pequeña estuvo en contacto con el mundo espiritual y místico del tarot. Su abuela “tiraba” las cartas del tarot egipcio ( el más antiguo del mundo), despertando el interés de Natalia en sus símbolos y dibujos que descifraban aspectos de la gente. Con ayuda de las cartas del tarot como instrumento, Natalia quitaba las dudas consultadas que le consultaban sus amigos y familiares.

A principios de la pandemia, con ayuda de su pareja, decidió comenzar un emprendimiento de enseñanza por medio de cursos básicos del Tarot egipcio vía web, creando la marca “NAEZ, Tarot Egipcio” donde miles de personas de varios países del mundo adquieren el curso online con una grata devolución del contenido transmitido por Natalia .

Si bien se recibió de martillera y abogada, desde muy pequeña Natalia estuvo en contacto con el mundo espiritual y místico del tarot.

Pero faltaba algo más: la gente comenzó a solicitar lecturas y tiradas tanto del amor, el dinero y la salud. Fue así que NAEZ comenzó a desarrollar lecturas on line, y hoy en día cientos de personas de todo el mundo le hacen consultas a través de diferentes plataformas (Facebook , Instagram , web). Natalia es actualmente de las tarotistas más solicitadas de la región, tanto del público en general como del ambiente de la farándula argentina. No solo por su capacidad y acierto en las lecturas, si no por su exclusiva y carismática forma de transmitir dichos conocimientos.

IG: Naez.tarot.egipcio

FB: www.facebook.com/naeztarotegipcio -