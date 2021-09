Saint Tropez, Niza y Mónaco: el álbum de fotos de las vacaciones de lujo de la influencer Bárbara Cabrera

“Ahora estoy como mucho más conectada conmigo, con lo que me hace feliz, lo que me hace bien”, cuenta la modelo, influencer y emprendedora Bárbara Cabrera, quién además fue Miss Argentina en el certamen Miss Eco International, realizado Egipto en 2020. Allí estuvo en el top 10 en la

Competencia de traje de baño, en el cual participaron 60 países, y ganó en la categoría preliminar al mejor vestido de gala y quedó en la final entre el top 20. Modelo desde los 18 años, estudió Dirección de Negocios Globales en la UADE y tomó clases de Conducción de TV, en diálogo con Caras cuenta cómo fue el viaje de ensueño que realizó junto a su pareja por Europa, en dónde visitó los lugares más paradisíacos y emblemáticos de la costa francesa, como Mónaco y Niza. También adelantó cómo será su nuevo emprendimiento de diseño de bikinis que está realizando con su mejor amiga Micaela y, pronto, de su propia línea de ropa.

►¿Cómo fueron tus vacaciones? ¿Cómo fue la experiencia de viajar en este contexto?

Estuve de viaje en Francia en Saint Tropez y en Mónaco. La verdad que estuvo divino. Hace ya bastante tiempo que con el tema del Covid no se podía viajar, así que es un placer poder volver a Europa después de todo lo que pasó. Obviamente con protocolos de seguridad, pero ya está todo súper tranquilo allá. La gente super relajada, disfruta muchísimo de lo que es estar sin barbijo y vacunados y un poco más de libertad. Yo estuve súper atenta también a todo lo que era moda, porque cuando alla termina el verano empieza en Argentina, así que todo lo que tiene que ver con moda y tendencias empieza primero allá y después viene acá y al resto de América. Salimos de acá el 8 de agosto, hicimos Buenos Aires-Madrid-Niza. Y de Niza me fui a Mónaco y estuve cuatro días .

También disfruté de ir al casino de Mónaco, algo que nunca había experimentado. El 12 de agosto fue mi cumpleaños, entonces lo recibí el 11 a la noche ahí en Mónaco. Fui a cenar a Sass Café, que es uno de los lugares para ir a comer de noche, que después se arma como para bailar y pasarla bien, es uno de los lugares más icónicos de Mónaco, donde va la gente local, y es súper cool. La verdad que la pasamos muy muy lindo. Nos fuimos a Saint Tropez en auto, manejando dos horas en ruta. Y la verdad que es una cosa totalmente diferente a lo que es Mónaco, que es una ciudad. Y Saint Tropez es como un pueblito que tiene playa, y muy similar a lo que es Punta del Este, por ejemplo. Ahí la gente se viste toda de lino y está todo el día más relajada hacen día de playa. Allá en San Tropez me quedé en el Hotel Biblos que es el hotel más importantes de Saint Tropez y el más icónico, tiene años y años. En ese hotel está el único club que hay en Saint Tropez que se llama The Club, y la verdad que también es súper divertido. De los beach clubs a los que fui los mejores para mí son Bagatelle, ahí vas a tomar sol, almorzar y después a la tarde ya se arma tipo fiesta, un DJ pone música y todo se puso muy divertido.

►¿Cómo elegís el lugar para vacacionar? ¿Te gusta más el frío, el calor…?

Yo soy fanática del sol, del calor, de la playa y de la naturaleza. A mí me gusta mucho los lugares que tienen este vista al mar, sinceramente, y si está mezclado un poco con lo que es vegetación y verde me gusta mucho más, así que las postales de Saint Tropez, por ejemplo, me encantan. Me relaja mucho la mente desconectar de la ciudad. Navegar me encanta, todo lo que tenga que ver con el calor y el verano me fascina, si fuera por mí yo perseguiría el verano por el mundo. Por ejemplo, Mónaco en ese sentido tiene toda la costa, este tiene mucho mar, así que es una combinación perfecta de lo que me gusta.

►¿Cómo surgió la idea de la marca de ropa?

Estoy súper emocionada con eso. Lo que me gusta también de viajar es traer algo, alguna idea, y poder después inspirarme en eso para armar cosas, proyectos. Ahora estoy con mi marca de bikinis y después armaré una colección más de ropa de verano, que será para más adelante. Es mi primer emprendimiento. Entonces estoy súper inspirada, aunque voy despacio porque no quiero equivocarme. Trabajé de modelo y siempre estuve del otro lado digamos y ahora se dio esta oportunidad. Estaba súper activa con los modelajes, de hecho formé parte de la Agencia Multitalent, aunque ahora soy independiente. Antes de la pandemia había viajado a Nueva York, había hecho desfiles para la diseñadora Argentina Rossi Tuxedo que presentaba sus diseños allá para Custo Barcelona, que es un diseñador de Europa. Volví de ese viaje del Fashion Week de febrero del 2020, súper ilusionada con formar parte de una agencia en Nueva York y en Estados Unidos, y bueno después llegó la pandemia, entonces ahí me empecé a preguntar un montón de cosas, a replantearme mi vida. Y hoy me surgió la idea de tener algún emprendimiento y justo se dio con una amiga la idea de lanzar las bikinis.



Ahora estoy muy metida en eso, concentrando mi energía ahí y obviamente con un montón de expectativa de que salga todo bien y que sea algo que guste para poder después seguir creciendo y trabajando más en eso. Obviamente lo de modelaje no lo descarto, es algo que me gusta hacer, pero soy una persona que siempre necesita superarse y crecer. En el mes de marzo y en abril estuve de viaje en Egipto, en un certamen de belleza que se llama Miss Eco International. Es un certamen internacional donde participan chicas de todos los países, una representante de cada país, y compiten por la corona de Miss International, yo fui seleccionada de Argentina. Viaje, concursé un mes entero en el certamen, clasifiqué top 20 en el puesto 14, de entre 60 países. Pero Argentina no es un país que esté muy bien posicionado en certámenes de belleza, y para mí fue algo súper súper lindo la experiencia. Tenía muchas ganas de participar en el certamen, que tenía que ver con el cuidado del medio ambiente.

►El Covid alteró los planes de todo el mundo, ¿cómo viviste en lo personal la crisis?

Y el Covid está siempre presente porque viste que hoy en día al viajar te piden que estés vacunado, el test, que te pongas barbijo, acá seguimos está el riesgo de la variante Delta, y hace que todo sea un poco más lento de lo normal. Ahora estoy mucho más conectada conmigo, con lo que me hace feliz, lo que me hace bien. El covid me ayudó a madurar un montón.

Por desgracia me enfermé una vez acá en Buenos Aires, y otra en Egipto, cuando fui al certamen de belleza. Fue todo una experiencia, por eso lo nombro tanto. Ahora ya estoy vacunada y espero que no me vuelva a tocar. No fue tan malo por los síntomas, sino por el hecho de estar aislada. Me quedó esa sensación de cómo uno se siente cuando está aislado de todos los demás, encerrado, sin poder salir, privado de la libertad. Es algo tan feo que ojalá nunca me vuelva a pasar. Cuando estás encerrado te das cuenta del valor que tiene la libertad.