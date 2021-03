Tonificar el músculo al tiempo que quemás grasa: Conocé el secreto Beauty de Carla Peterson, Eugenia Tobal y Dolores Fonzi

Eugenia Tobal, Carla Peterson y Dolores Fonzi comparten además de la pasión por la actuación secreta de la belleza. Los tres cuidan su piel en "Concepto Estético" con su dermatóloga Dra. Lilian de Marchi , creadora de CM Slim , la nueva generación de tecnología no invasiva para la estimulación muscular, quien subraya que "las actrices, modelos, como todas las mujeres, buscan combinar una alimentación sana y ejercicio con tratamientos no invasivos que les ayude a verse bien, modelar". La especialista subraya que no hay tratamientos mágicos y que la clave es tener rutinas de cuidado diario que nos ayuden a potenciar los resultados.

“ Además de ejercicio físico y una alimentación saludable, necesitaba un tratamiento de choque que me ayudara a tonificar más el músculo" contó Carla Peterson en sus redes. "Yo hago ejercicio aeróbico pero necesitaba tonificar de forma focalizada en abdomen y los glúteos" .

De Marchi destaca que “CM Slim trabaja en la tonificación muscular. El tratamiento permite también aumentar el volumen de la masa muscular y lograr objetivos como levantar glúteos, marcar el abdomen y mejorar los tríceps, hombros, cuádriceps y posteriores. Los resultados se pueden ver a mediados de tratamiento. Cada sesión es de solo 30 minutos ".

Eugenia Tobal.

Este proceso, cuenta la especialista, es muy similar a la forma de hacer ejercicio físico, pero con un resultado superior, en menos tiempo, sin dolor ni esfuerzo.

Por su parte el Dr. Christián Sánchez Saizar, dermatólogo y director de Concepto estético agrega que la tecnología cuenta con cuatro programas de entrenamiento de distinta intensidad y frecuencia, que se ajustan de acuerdo con los objetivos de cada persona. De esta forma de acuerdo a la meta fijada se trabaja la zona generando un campo electromagnético que contrae el músculo de forma involuntaria. Activa la zona a través de las 20.000 contracciones supra-máximas en el grupo muscular, algo imposible de lograr, aunque se trate de un deportista de alto rendimiento o se entrene en un gimnasio.

Es también una excelente alternativa para las mujeres, como Euge Tobal que fueron mamás hace poco tiempo y necesitan tonificar zonas específicas y potenciar los resultados.

El tratamiento

Cada sesión dura 30 minutos y en ese tiempo pasa por diferentes instancias de trabajo. Primero realiza un minuto de estiramiento, luego cinco minutos de calentamiento y por último, pasa por cuatro fases de cinco minutos cada una que son del tratamiento elegido, el que se indica a partir de los objetivos que las personas desean conseguir, como por ejemplo quemar grasa en el abdomen.

Durante la sesión se trabaja la zona en forma intensiva y se notará cómo se contrae el músculo. Al día siguiente se puede llegar a sentir alguna molestia en la zona producto del trabajo que se realizó.

Carla Peterson.

Sesiones: de 8 a 10 dependiendo el programa de entrenamiento

Para Sánchez Saizar, con la pandemia "muchas personas dejaron de realizar actividad física". "Aún hay muchas personas que no pueden ir a los gimnasios y esto es una alternativa para retomar y comenzar a cuidarnos -si lo hacíamos- o para combatir el sedentarismo. La clave está en ver nuestro objetivo, realizar la consulta y comenzar a trabajar el cuerpo. De esta forma se trabaja el 100% del músculo el 100 % del tiempo”, subraya.

Por último, la Dra. Lilian Demarchi destaca que “si bien el tratamiento no suplanta la actividad física, por todos los beneficios que tiene en cuanto a la liberación de endorfinas como el nivel de salud cardiovascular, CM Slim es un muy buen complemento para las personas que realizan deporte continuamente y que, a pesar de ello encuentran en sus cuerpos aspectos que no logran mejorar".