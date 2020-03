Mano a mano: René Pérez entrevistó a Alberto Fernández en medio de la cuarentena

Luego de anunciar que la cuarentena preventiva y obligatoria seguirá rigiendo en el territorio nacional hasta después de Semana Santa, Alberto Fernández tuvo una reunión muy particular con René Pérez, ex Calle 13, en donde brindó detalles de cómo está lidiando el Gobierno argentino con la amenaza del coronavirus.

"Se me ocurrió hacer esto hace dos semanas, me gusta lo que veo en algunos países latinoamericanos, están dando cátedra de cómo trabajar esta pandemia, tengo algunas preguntas que me hizo la gente. Quiero que se una charla relajada", comenzó René.

"¿En la situación actual donde la pandemia destruye la economía no debería de suspenderse el pago a las deudas externas?", fue la primera pregunta del músico en donde Alberto fue contundente: "Nos da una oportunidad única como humanidad. Estamos viviendo un tiempo en donde debemos esperar para seguir pagando deudas. La pandemia nos exige ser solidarios y por eso pedí que se terminaran los bloqueos también, es imposible pensar que somos buenos seres humanos dejando que estas cosas ocurran. No podemos dejar de ser solidarios con los cubanos y los venezolanos, Estamos en un momento en donde no nos salvamos solos, lo hacemos con el otro. Tenemos la oportunidad de poner la solidaridad como bandera", comenzó el mandatario en su charla con el cantante.

"Lo que hay que entender, que es algo que también dice el Papa que no podemos admitir la cultura del descarte, seres humanos que sobran y sin los cuales viviríamos mejor. Hay que apelar al sentido más profundo de los seres humanos. En el caso argentino nosotros lo dijimos, no vamos a pagar a costa de postergar a la Argentina. La prioridad es la salud y la vida de la¿os argentinos, hemos propuesto un plan y lo estamos cumpliendo. En este sistema capitalista te puede durar en 10 minutos la riqueza, ya que un virus puede terminar con todo", continuó.

Luego, el músico ahondó en la capacidad de respuesta de Argentina frente a la pandemia. "Nos estamos preparando para el peor escenario. Estamos luchando contra un enemigo invisible. Por todo eso, nosotros trabajamos con la lógica de ponernos en una extensa cuarentena para poder organizarnos, por eso le pedimos a todos que se queden en sus casas y se cuiden y que el virus vaya más despacio. Ganando tiempo estamos construyendo toda la infraestructura sanitaria", elaboró Fernández y continuó: "Fuimos los primeros en ordenar una cuarentena obligatoria y los resultados parecen ser buenos, pero no podemos quedarnos tranquilos. Lo importante es dominar al virus,. Muchos países de Europa y Estados Unidos dieron la cuarentena en forma tardía, nosotros los estamos conteniendo pero tenemos que trabajar mucho, aunque de esta pandemia nadie saldrá indemne, pero sufriremos menos".

"¿Está ayudando el gobierno los artistas que deben salir a las calles?", quiso saber René luego. "Yo soy un consumidor de arte, me gusta mucho lo que hacés, la realidad es que este es un tema muy importante", aseguró el Presidente. "Fui muy amigo de Luis Alberto Spinetta y el decía que a los pueblos hay que alimentarles el alma, hoy no podemos tener lugares multitudinarios y el resultado es que esa industria está paralizada. Estamos tratando de que estos días de cuarentena podamos llevar el arte a las casas de los argentinos, hay músicos que se están predisponiendo para brindar recitales ofreciendo su arte. Y nosotros tenemos que ver la forma de ayudar a otros artistas que no tienen los mismos recursos. Pero lamentablemente, mientras esto dude, nos vamos a privar de la música, los teatros y los cines porque no podemos reunirnos", aseguró.

Por último, en la parte más distendida de la charla, Alberto respondió a las preguntas que Milo, el hijo de René y Soledad Fandiño hizo sobre el coronavirus. Una de ellas estuvo referida a cómo se lava las manos el mandatario. En un video, que le mostró Pérez al político, se ve al pequeño diciendo que el no canta el feliz cumpleaños porque le da verguenza. "El lavado de manos está muy bien, yo canto La balsa, el estribullo, es una canción de nuestro rock nacional. Lo más importante es que te quedes en tu casa", finalizó Fernández con mucho humor.