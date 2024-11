Ahí afuera: el intenso drama de supervivencia que acaba de aterrizar en Netflix

Netflix se volvió un especialista en el género del terror, cautivando a sus millones de usuarios alrededor del mundo. Mes tras mes, la plataforma de streaming estrena los mejores títulos y una de las películas que está llamando la atención de los suscriptores es “Ahí Afuera”, el primer largometraje de zombies producido en Filipinas.

Ahí Afuera Netflix Filipinas

Dirigida por el aclamado cineasta Carlo Ledesma, la película ofrece una experiencia de terror psicológico apasionante. “Ahí afuera”, u Outside, no solo aborda el horror de los no muertos, sino que también se adentra en temas profundos como el trauma generacional y las heridas emocionales.

El film narra la historia de una familia que decide mudarse a una granja para escapar de la epidemia zombi que devasta la ciudad, sin embargo, los secretos dolorosos que han guardado por años salen a la superficie mientras asimilan un mundo desolador.

El director, que también está detrás de producciones como “The Tunnel” y “The Kapre”, destacó que “Outside” es más que una película de zombis. Lo describe como un “thriller psicológico aterrador (...) En esencia, es una película sobre la supervivencia de una familia”, señaló en la Netflix APAC Southeast Asia Showcase.

Destaca especialmente su ambientación, ya que el entorno tropical y rural de Filipinas le aporta frescura a un género que suele desarrollarse en grandes ciudades o áreas urbanas. Sid Lucero, Beauty Gonzalez, Marco Masa y Aiden Tyler Patdu conforman el elenco principal de “Ahí afuera”, que también cuenta con las actuaciones de Joel Torre, James Blanco, Enchong Dee y Bing Pimentel.

Sinopsis de Ahí afuera, la película de terror tailandesa que llegó a Netflix

Carlo Ledesma dirige esta cinta protagonizada por el filipino Sid Lucero (Triggered, Kahalili) en el rol de Francis, el padre de familia que debe enfrentar los horrores dentro y fuera de la casa. A él lo acompañan Beauty Gonzalez -en el papel de Iris-, Marco Masa -como Josh- y Aiden Tyler Patdu -dando vida a Lucas-, quienes completan este grupo en problemas.

La trama de "Ahí Afuera" sigue a una familia que, en medio de un brote de zombies, busca desesperadamente refugio regresando a la casa de la infancia del padre. Lo que al principio parece ser un lugar seguro para resistir la invasión de los muertos vivientes, rápidamente se convierte en el escenario de una lucha más profunda.

Sid Lucero asume el rol de Francis en la película filipina "Ahí afuera".



Mientras intentan sobrevivir a los ataques de los zombies, los miembros de la familia también deben enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado, revelando que la verdadera batalla no es solo externa, sino interna, marcada por traumas y heridas emocionales.

Esta producción de Netflix Filipinas dura casi dos horas y media, y promete ofrecer una nueva perspectiva al género de terror zombie, situándose en un contexto distinto al habitual. Bajo la dirección de Carlo Ledesma, es ideal para los fans del universo de los muertosvivientes, ya que tiene una mezcla exquisita entre el drama con fantasía y horror.