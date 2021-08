Ben Affleck está eligiendo anillo de compromiso para Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López están felices. Desde que blanquearon su relación, los tortolitos no se separan. Ahora, el actor fue visto en una reconocida firma de joyas eligiendo lo que sería el anillo de compromiso para JLO.



Desde hace semanas que resuenan fuerte los rumores sobre que la pareja tendría intenciones de pasar por el altar, tras haber cancelado su enlace en 2004.



En las últimas horas, el actor norteamericano fue fotografiado por los paparazzis mientras se encontraba en una reconocida joyería viendo anillos de compromiso y acompañado de sus hijos; hecho que aviva sus intenciones de dar el sí con Jennifer.

¿Ben Affleck le compró un anillo de compromiso a Jlo?

Ben Affleck fue sorprendido por varios fotógrafos mientras visitaba una de las tiendas de 'Tiffany and Co' en Century City (California) acompañado de su hijo Samuel y su madre Sam, según revelaron en 'Page Six'.



El actor estuvo observando y anotando varios anillos de compromiso que, presumiblemente, regalará a Jennifer López, y es que si de algo se está caracterizando esta nueva etapa en su romance es de no perder el tiempo.



Recordemos también que Ben Affleck y Jennifer López ya se mudaron juntos a una mansión e incluso se dice que podrían estar planeando la ceremonia nupcial para el próximo mes de mayo o inicios del verano. Los medios americanos también sostienen que ya sueñan con ampliar la familia.



La edad de la cantante, 52 años no será un problema ya que estarían planteado recurrir a la gestación subrogada e incluso de gemelos. En el caso del actor ya es padre de tres hijos con la actriz Jennifer Garner, mientras que Jennifer López tiene dos hijos con el también artista Marc Anthony.

Por qué Jennifer López y Ben Affleck cancelaron su casamiento en 2004

“Bennifer” anunció su compromiso en 2002: fue luego de que la actriz y cantante mostrara en público su anillo Harry Winston de 6.1 quilates, con un diamante rosado al centro y detalles de diamante blanco, valorado en USD 2 millones, según la revista Vanity Fair. La boda sería en septiembre del siguiente año.

La boda era prometedora, pero a tan sólo cuatro días de dar el sí de manera oficial, la pareja anunciaba que pospondrían la boda debido a que no se sentían cómodos con la atención que había generado su enlace. En ese entonces, sostuvieron que su relación pendía de un hilo por culpa de los medios y por cómo hablaban de ellos en los tabloides.

Emitieron un comunicado de prensa en donde se leía que su relación no había terminado, pero sí la boda: “Cuando comenzamos a considerar seriamente contratar tres ‘novias señuelo’ para tres locaciones diferentes, nos dimos cuenta de que algo estaba torcido”, en referencia al acoso sistemático que Jennifer y Ben sufrieron por parte de la prensa.

Finalmente, en 2004, a los pocos meses de que la boda no se llevó a cabo, Ben Affleck y Jennifer Lopez anunciaron su ruptura. Ahora, 17 años más tarde, se darán una nueva oportunidad.