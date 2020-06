El mal momento de Cinthia Fernández con los fans de Kun Agüero

Sergio "Kun" Agüero protagonizó una picante polémica esta semana después de que Gianinna Maradona se mostrara descontenta porque no incluyeron a su hijo Benjamín en el festejo virtual.

Al parecer, el descuido fue de Sofía Calzetti, su novia, pero el escándalo trajo más consecuencias. Cinthia Fernández tomó postura por este escándalo y también se refirió al video en el que el deportista aparece hablando por teléfono con su hijo.

"Qué bendición le da Dios de ser papá a algunos pelot... como este. Indignada. ¡Un pel.. con todos los títulos! ¡Me parte el alma Benjamín! Qué ganas de que lo atienda Gianinna Maradona. Aunque con altura lo fulminó", contó Cinthia en El show del problema.

Lo cierto es que, tras este descargo, la morocha recibió todo tipo de agravios de los fanáticos del futbolista. Como es su costumbre, Fernández no se quedó callada y les dedicó unas palabras en sus redes.

"Amo la mala educación en los comentarios de mi última foto. Me encanta porque voy a denunciar uno por uno. Qué feo en esta época decir mogólica, pendejo de 13 años que no debe no se sabe ni limpiar el culo. Dios mío. Y algunos hinchas, i love you. No los pienso bloquear, comunidad de estúpidos", disparó.