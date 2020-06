José María Listorti contó qué efectos colaterales le trae la cuarentena

Es desde hace por lo menos una década uno de los animadores más versátiles de la televisión argentina. Cómico, conductor, y actor, José María Listorti supo desplegar sus alas y cada año entretiene desde la pantalla a un país entero. Este año su labor está abocada a la radio en "Pop 101.5" con "Re Tarde" y al programa "Hay que Ver" por El Nueve, ciclo que conduce junto a Denise Dumas.

En una divertida charla con CARAS Digital, "Josema" contó cómo lleva la cuarentena obligatoria, aunque claro en su caso sale bastante para justamente divertir a aquellos que se quedan en casa, y qué efectos colaterales le trajo en su vida cotidiana. Además habló de cuando estuvo un día internado porque pensaron que era posible paciente de Coronavirus y luego del éxito que tienen sus bailes en Instagram reveló si participaría de "Bailando por un Sueño".

"Bueno, en mi caso personal mucha cuarentena no tengo porque sigo haciendo tele y radio a las 19 horas. A la mañana me levanto temprano con mis nenas de diez y de seis años y hacemos las clases virtuales dos o tres veces por semana. Para no perder estado físico tres veces por semana me entreno en casa, me alquilé unas mancuernas, unas pelotas. Y si... ¡corro por el lving!", comenzó contando.

"Con las compras pedimos que nos traigan y las higienizamos con un rociador con alcohol y agua y así desinfectamos todo. Salgo a las 14 horas de casa, luego meriendo y me voy para la radio. De la parte gastronómica se ocupa mi esposa y los fines de semana como no podemos salir a comer pedimos y viernes y sábado a la noche hacemos como que cenamos afuera. Abrimos un vinito y es todo un acontecimiento".

"Respecto a mi persona la verdad es que caigo rendido en la cama cuando llego, no sé si será el estrés o que será. La verdad es que esta situación no me está gustando, no me hace muy bien. Llego a la noche y con mi mujer (Mónica González) intentamos ver una serie y yo a los 5 minutos ya estoy roncando y re putea (risas). Cada serie que arrancamos me la duermo toda y nunca me puedo poner al día y ella me vuelve loco y con razón. Ese sería un efecto colateral de esta situación que vivimos... Los domingos me tomo un vermut y hago un asadito al sol. Extraño mucho a mis amigos y la verdad es que está bueno que pueda salir pero me da un poco de miedo estar expuesto ¿no?", cerró y luego explicó los motivos por los que estuvo internado.

"Fui a hacerme una tomografía de Tórax porque tenía miedo de tener una bronquitis y terminaron haciéndome el protocolo del Coronavirus (risas). Pero me hicieron todo y estoy perfecto, me siento un poco agitado pero es por el estrés me dijeron los médicos. Los análisis de sangre y todo me dieron impecable".

Finalmente ante la pregunta de si le gustaría estar en el "Bailando" José María fue categórico: "El bailando no lo acepto ni loco (carcajadas) bailo en casa, pero no sé bailar, si tengo que seguir una coreo o un ritmo determinado no lo puedo hacer de ninguna manera, soy de madera", sentenció.