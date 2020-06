Fuerte y picante cruce entre Yanina Latorre y Mariana Brey

Todo comenzó cuando Andrea Taboada manifestó su dificultad para obtener el nuevo permiso de circulación, por lo que tomaron la decisión de que Martín Candalaft se lo hiciera al aire; para de esta forma, además, brindarle una ayuda a los televidentes. En medio de esta escena, Yanina Latorre y Mariana Brey protagonizaron un picante cruce al aire.



Taboada, por su parte, insistió en no mostrar su número de documento y no revelar su edad; pero, ya a los pocos segundos de que en LAM comenzaron a hacerle el trámite, Yanina Latorre comentó que Mauricio D’Alessadro le había sacado una foto al DNI de Taboada y se la había mandado. “Acá me está diciendo un periodista que está pública mi edad. O sea…me engañaron", manifestó Taboada y Latorre no tardó en responder: “Y bueno, tanto secreto la gente se obsesiona”.

Ángel De Brito no tardó en sumarse y quiso saber quién había filtrado la información sobre su panelista. “¿Fueron estas buchonas?”, dijo.“A mí no me señalen, acá hay una sola buchona que es ella (Yanina), que es la que tenía la foto del DNI”, se defendió Mariana Brey.

“No, no, pará un minuto, pará de decirme buchona…”, le contestó Latorre, pero Brey la interrumpió: “Yo no te lo dije, te lo dijo él, pero nos está incluyendo a todas”. “Yo la foto que recibí no es la foto que después mandaron al grupo -replicó Latorre-, no sé por qué me decís buchona ¡Basta! De cualquier quilombo la culpa es mía. No me digas buchona, pedirme disculpas. Y soy tan poco buchona que sé quién es el poseedor de la foto que se viralizó y no lo estoy contando ¡Cómo les gusta atacarme!”

¡Tremendo!