Lali Espósito y Ana Paula Rodríguez en La Voz: qué le dijo la jurado a la joven que la acusó de plagio

Finalmente se vio en el aire de La Voz Argentina uno de los momentos más esperados del certamen: el encuentro cara a cara entre Lali Espósito y Ana Paula Rodríguez, luego de que se conociera que esta última acusó a su colega de plagio en 2016 por el título de su disco "Soy"

Quien actualmente es parte del team de Ricardo Montaner tuvo que batallar contra Mauro Páez, un mendocino oriundo de General Alvear que actualmente trabaja en una distribuidora y que en 2019 viajó desde su Departamento hasta la capital de nuestra provincia para realizar la audición.



“Tan solo tú”, de Franco De Vita fue el tema que los chicos interpretaron frente al jurado y con el que Ana Paula se ganó unas particulares palabras de Espósito.

Qué le dijo Lali Espósito a Ana Paula Rodríguez en La Voz tras la acusación de plagio

“Mauro, te noté bastante inseguro. Te costó bastante a diferencia de Ana Paula que pudo mostrar su espectro vocal. Si tengo que elegir, para mí Ana Paula ganó”, fue la devolución de La Sole Pastorutti. “Al principio de la canción me asusté, porque sentí que no había feeling con la letra, luego se arregló y lo disfruté”, expresó Ricky, en representación del team Mau y Ricky.

Por último, llegó el turno de Lali Espósito: “Me pasó algo muy similar con el inicio de la canción, no sé si estabas nervioso, pero te noté fuera de la nota, un poco frío”, dijo la protagonista de Sky Rojo sobre Páez.



Luego, continuó con Ana Paula Rodríguez, la participante que en 2016 acusó a Lali Espósito de haberle plagiado el nombre, concepto y hasta algunos arreglos de su disco debut, “Soy”.

“Sin duda, Ana Paula... brillaste fuerte”, sostuvo Lali sin hacer ningún tipo de comentario sobre las acusaciones de la participante. De hecho, no demostró haberla reconocido.

Quién es Ana Paula Rodríguez, la participante de La Voz que acusó de plagio a Lali Espósito

Sobre la carrera de Rodríguez, se sabe que fue participante de American Idol, el Cantando por un sueño y además trabajó en Stravaganza water in art junto a Flavio Mendoza.



Además, Anna Paula trabajó junto a Oscar Mediavilla, en el sello Media Music. En ese momento desde esa firma estudiaron accionar legalmente contra Sony, la disquera para la que está firmada Lali, por el presunto plagio.

Se hizo conocida en 2016 por acusar a Lali Espósito de plagio y ayer volvió a ser tema de discusión en redes tras presentarse en La Voz Argentina, reality de Telefe donde la ex Teen Angels es jurado.



Fue en el año 2016 que la participante aseguró que Lali le copió el nombre y arte de tapa del álbum Soy, que ella había lanzado en 2013. "¡Mi disco que saqué en 2013 y estuvo nominado a los Premios Gardel en 2014 se llamó igual!", acusó Rodríguez en aquel momento vía redes sociales.



"Ya estoy podrida que porque uno no es tan conocido se tiene que bancar que le roben ideas porque no han sido virales", sumó muy enojada.



"Uno piensa una idea, un concepto de disco, un nombre y viene otro que es FAMOSO y ya es EL original, EL artista!!! Y bueno, así estamos y es lo que le venden a las personas. Que si sos conocido o famoso SOS un ARTISTA ZARPADO sí o si!", escribió Ana Paula Rodríguez en su cuenta de Instagram junto a la foto de ambas portadas.

VG