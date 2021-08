MasterChef Celebrity 3: filtran el motivo por el que muchos no quieren participar

Luego del éxito de la primera y segunda edición de MasterChef Celebrity, la producción ya trabaja en una nueva entrega. Sin embargo estaría siendo difícil conseguir participantes.



¿El motivo? Según confesaron a una fuente, muchos de los convocados no aceptan sumarse al reality de Telefe porque no quieren quedarse en un estudio grabando tantas horas.



En tanto muchos de los famosos que antes estaban parados laboralmente por la pandemia, ahora de a poco comenzaron a planificar sus agendas para sumarse a las temporadas de teatro en Mar del Plata, Buenos Aires y Villa Carlos Paz. Un gran ejemplo es el de Soledad Silveyra, quien no aceptó la oferta de sumarse a MasterChef Celebrity 3 porque seguirá con la obra “Dos locas de remate”.



Por otro lado, Denise Dumas, Tití Fernández, Gastón Soff ritti, Santiago Almeyda, Anamá Ferreira y Rochi Igarzábal, son algunos de los nombres que ya estarían adentro del reality.

Masterchef Celebrity 3: quiénes son los nuevos participantes convocados

Entre la danza de nombres están los que Jorge "Locomotora" Castro, Jésica Cirio, Sofía "Jujuy" Jiménez (que por el momento continúa en La Academia), el periodista de policiales Mauro Szeta, Andrea del Boca, Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya.



Del Boca sería la primera en firmar ya que las negociaciones están bastante avanzadas y la actriz tendría muchas ganas de sumarse; otro caso similar es el de Ranni que ya hizo programas de cocina y es conocido por su dotes culinarios, el actor vendría a ser algo así como el Georgina Barbarossa y el Claudia Villafañe de este tercer envío de MasterChef Celebrity.



Entre los posibles participantes hay dos que tiene consenso por parte de la producción, son queridos por el público pero aún deben dar su visto bueno: Julieta Prandi y Diego Topa.



La novia de Emanuel Ortega aún no recibió propuesta formal mientras que el animador infantil, que acaba de terminar su contrato de exclusividad con Disney, está listo para comenzar una negociación con Telefe. "Antes no podía, pero ahora que estoy liberado me gustaría hacerlo", reconoció en un diálogo que mantuvo con el programa El Espectador, que conducen Pía Shaw, Pilar Smith y Angel de Brito por la CNN Radio.