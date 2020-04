La polémica frase de Mica Viciconte sobre Cinthia Fernández y Martín Baclini

Mica Viciconte se negó a participar del Bailando 2020 con Fabián Cubero. La rubia dio los verdaderos motivos de esta decisión y comparó su situación con la de Cinthia Fernández y Martín Baclini.

“Cuando a mí se me preguntó con Fabi si queríamos estar juntos en el Bailando, pensamos en nuestra relación y dijimos ¿es necesario? No quiero arriesgar mi relación, no sirve que nos expongamos en nuestra relación”, dijo apenas le hicieron la propuesta.

"No quiero estar con él y terminar como Cinthia Fernández y Baclini”, disparó en Paparazzi sobre los problemas que tuvo la pareja con la creciente exposición.

Antes, Fernández también le aconsejó que no involucre a su novio en lo laboral. "No lo hagas. Tenés mucha razón en lo que pensás. No es saludable para una pareja porque la convivencia en el trabajo, en algo que él no sabe hacer... Mica no es bailarina, él no es bailarín... es como un choque", tiró.