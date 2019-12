Natalia Franzoni fue mamá una vez más y presentó a su hijo

View this post on Instagram

Primera foto con ÉL. Pero ya van 24 hs de AMOR ABSOLUTO con RAMI ❤️ !!! Ayer a las 9.30 Am rompí bolsa, entrando en la semana 37 de embarazo. Mi obstetra ( la mejor del mundo ) empezó a organizar los preparativos, para realizar mi internación y encontrarme con la partera en la clínica. Por suerte, las contracciones empezaron de manera rápida y tuve la bendición de que mi mamá también estuviese ahí, acompañándome con sus manos mágicas y sanadoras. Todo pasó volando, fluyó con armonía y a las 15.20 nos llevaron a sala de parto junto a mi marido...y ahora si, era el momento. Por parto natural MARAVILLOSO y en un segundo pujo, sacándolo yo con mis propias manos 🙏🏼 Nació nuestro amado segundo hijo RAMIRO JUAN a las 16:02 del 5-12-19 . TAN pequeñito como FUERTE, solo pesó 2,205 kg Pero enseguida que lo puse en mi pecho, se prendió a la teta cómo un campeón . No hizo falta que se quede en Neo y pudo dormir toda la noche pegadito piel a piel conmigo. Estamos FELICES. Nada se iguala a este estado de plenitud, paz y armonía. Es todo AMOR y BENDICIÓN. Gracias por tantos mensajes, saben que los leo y les voy respondiendo . Denme tiempo que este Enano , tiene libre demanda de todoooo ❤️🙏🏼😍 pero solo avisar que SIIII, YA NACIÓ RAMIIII 🎉🎉🎉 . PD: Gonza no puede ser mejor hermano Mayor ... está EMBOBADO ( obvio, de paso faltó al cole) No deja de mirarlo y llenarlo de abrazos.