Volvió Pampita: ¡Mirá el look que eligió para su primer programa!

La espera terminó y finalmente -después de tres meses fuera del aire-hoy Pampita retomó la conducción de Pampita Online, programa de la señal Net TV que tuvo que ser interrumpido por la crisis que se vive por la pandemia de coronavirus.

Sobre el look elegido, Pampa optó por una blusa magenta asimétrica de manga abultada y un jean con abotonadura frontal de Ginebra. Acompañó con accesorios en tono doreé de Helicia y sandalias acrílicas de Ricky Sarkany. "No pensé que en tres meses íbamos a llegar al pico, pero al programa hay que volver. Por suerte el canal nos dio este tiempo", dijo al inicio del ciclo la top.



Pese a haber retornado el mando del ciclo, Carolina Ardohain esta mañana manifestó en diálogo con los medios, su miedo por la circulación del virus y la decisión de haber interrumpido las emisiones de su programa. "Me fui muy asustada porque esto del virus me remueve muchas cosas. El miedo que tenía cuando me fui, lo sigo teniendo. Si no hubiese querido volver, el canal lo hubiese entendido, pero todo el mundo necesita laburar."

Luego, la mujer de Roberto García Moritán agregó: "No podemos estar un año entero sin hacer el programa. Este año lo vamos a hacer como podamos, vamos a cuidarnos lo máximo posible. Haremos muchas entrevistas virtuales porque son pocos los invitados que quieren sentarse en el piso. Y como siempre, tendremos actualidad, noticias, lo que pasa en las redes. Vamos a ser cuatro panelistas que se van a turnar por día, el panel es el mismo del inicio", reveló esta mañana la conductora oriunda de La Pampa en diálogo con Nosotros a la Mañana sobre su vuelta a la tv.