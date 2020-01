Enterate qué comparten Michelle Obama y Pampita

En el día de hoy, Michelle Obama y Pampita están celebrando su cumpleaños. La ex Primera Dama de los Estados Unidos hoy está cumpliendo 56 años, mientras que la modelo celebra sus 42 años en Punta del Este.

Lo cierto es que ambas tuvieron el gran reconocimiento de sus maridos, temprano, Barack Obama hizo un simpático posteo en donde se puede ver una secuencia de la pareja en blanco y negro. El ex mandatario no dudó en decorar la publicación con la frase: "In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby" .( En todas mis escenas, tu eres mi estrella. Feliz Cumpleaños, bebé).

Por su parte, Pampita también tuvo un mensaje de amor de Roberto García Moritan, el hombre que en 2019 transformó radicalmente su vida: "¡Feliz cumpleaños amor mío! Nuestra primera foto juntos es una imagen perfecta de cómo fue siempre nuestro amor: honesto, comprometido, valiente, genuino, imperfecto, divertido, feliz y muy abrazados. Nunca más nos pudimos soltar.Te amo con la vida".

En la publicación del empresario se puede ver como lucen ambos de entrecasa y muestran por primera vez, la foto que inició su relación. Se espera que esta noche, La conductora festeje junto a sus amigos y familiares, a la espera del cumpleaños de Robert, quien cumple años el 18 de Enero.