Silvia Süller y la propuesta de su novio uruguayo: "Quiero tener un hijo con vos"

A los 63 años Silvia Süller prepara su casamiento con el uruguayo Martín Lema, un joven a quien conoció vía redes sociales y con quien vive un apasionado romance. Ahora, mientras sueñan con dar el sí, también barajan la posibilidad de tener su primer hijo. Bueno, en realidad él es quien le hizo la sorpresiva sorpresa a la ex vedette.



Mientras la mediática daba una entrevista a "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, el chico de 23 años le hizo el pedido a la blonda. Además, contaron que la boda sería en Argentina después de la pandemia de coronavirus.

Silvia Süller podría volver a ser madre.



"Capaz que lo que voy a decir es una locura, quizás se va de la entrevista, ojalá que no y concuerde conmigo. Cuando vaya a la Argentina y la llevemos divino, mejor que virtualmente, me gustaría por qué no tener un hijo con vos, formar una familia", contó Martín a "Mitre Live" con Juan Etchegoyen.



"Quiero compartir la vida con vos reina, quiero todo contigo, casarme, tener una familia. La idea es viajar y ver qué pasa, y yo te digo la verdad, además de casarme quiero formar una familia contigo. No me animaba a decírtelo", manifestó enamorado el uruguayo. Sin embargo, Silvia Süller respondió: "Me estás sorprendiendo Martín, no sé qué decirte".

Qué dijo Silvia Süller a la propuesta de su novio de agrandar la familia

"Para tener un hijo, tendríamos que adoptarlo, es difícil, lleva mucho tiempo y no es tan fácil. Yo tengo malas experiencias con la adopción. Él es joven y quiere hijos pero yo ya tuve dos. Yo no quiero otro", replicó Silvia Süller.

"Obviamente es un tema serio para hablarlo los dos, ojalá que ese mes la pasemos bomba. Por qué no soñando en grande, nunca digas nunca, vos no tenés nada para perder y yo tampoco, hay miles de maneras para tener un hijo", cerró Lema.