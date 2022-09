Wanda Nara, ¿imita a China Suárez?: la nueva estrategia que lo confirmaría

Wanda Nara no para de estar en el centro de las noticias. Esta vez, dicen que la empresaria estaría próxima a lanzarse como cantante. Este proyecto, supondría su primer acercamiento a la música y según dicen, es por eso que en el último tiempo se la ha visto tan cerca de L-Gante, quien al parecer sería parte de este plan.

Así mismo, se dice que la rubia y el cumbiero 420 estarían viviendo un romance, luego de que Nara se separara de Mauro Icardi este jueves y lo confirmó en un comunicado. A su vez, el cantante de cumbia también confirmó su separación de Tamara Báez, con quien tiene a su hija de un año, Jamaica.

Wanda Nara se lanza como cantante, ¡como la China Suárez!

Los rumores de romance entre L-Gante y Wanda Nara estarían relacionados a una estrategia de marketing porque la empresaria y el artista lanzaron una línea de marca deportiva juntos. En LAM aseguraron que la ex de Icardi estaría por lanzar una canción escrita por L-Gante.

“Tienen un secreto que vienen guardando”, comenzó Estefi Berardi en el ciclo que conduce Ángel de Brito, y agregó: “Quieren hacernos creer que hay algo con un ida y vuelta en redes”. “Lo que se viene es que están tramando sacar un tema juntos, ya está en proceso”, sentenció la panelista.



Luego, Berardi siguió, “Él está escribiendo la letra en este momento. Por eso toda esta prensa. Wanda no da puntada sin hilo”. Por otro lado, Pía Shaw reveló que en un asado donde él posó con Marcelo Tinelli, también estuvieron presentes la representante de Mauro Icardi y su estilista, Kenny Palacios.

Mauro Icardi comparó a Wanda Nara con la China Suárez

En medio del escándalo por su separación, Yanina Latorre se comunicó con Wanda Nara quién le confirmó su ruptura definitiva con Icardi. "Estoy muy mal de verdad, me separé. No es ninguna joda, me separé. No jodería con algo así. Realmente no tengo mucho más para contar", comenzó diciendo Nara a Yanina mediante WhatsApp.

"Solo decir que estoy separada, tengo hijos que ahora están con él. y después conmigo. Lo que si quiero aclararte es que no es como dijiste vos la semana pasada", aclaró Nara sobre la hipótesis de Latorre de que le maneja las redes sociales a Icardi.

Luego, la "angelita" dio a conocer la teoría de Mauro Icardi sobre la "amistad" de Wanda con L-Gante. "Ella no la pudo remar, ya no pasa por un tema de perdón. Hay desconfianza, celos. Él está en una tesitura. Le empezó a hacerle un paralelismo entre la China y Rusherking y ella con L.Gante. Él cree que ella está obsesionada con la China a ese nivel. Pero ya no te da la cabeza para tanto", contó Yanina dando a entender que la empresaria "copiaría" a la actriz en sus pasos.

La china Suárez se lanzó como cantante, como lo hará Wanda

En abril de este año, Eugenia La China Suárez anunciaba que se lanzaría por completo a la música. Si bien siempre coqueteó con esta idea, ya que era parte de la banda "Teen Angels" de Casi Angeles, ahora la actriz lo haría de forma solista.

La China dio su puntapié como cantante al presentar el video de "El juego del amor" su lanzamiento como cantante, en este caso acompañando a Celli, ex cantante de la banda Salvapantallas. Una canción que habla de amor y donde se la escucha a La China decir: “Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor...”.

China Suárez

En ese entonces, Celli reveló cómo surgió la idea: “A principios de año, China se contacta con Mariela Croci, mi mánager y directora de la agencia de marketing The Sello, para pedirle consejos y para que la guie en su decisión de volver a cantar. Porque después de Teen Angels no había hecho nada y está con muchas ganas de sacar su música”.

Más tarde, llegaría "Lo que dicen de mí". “Lo mío es cosa mía, lo tuyo fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter, está mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben mas qué decir, atrás de un falso perfil se esconden todos los días. Me llenan de espinas, a veces quiero escapar, para olvidarme de todo”, dice la letra.

China Suárez quedó inmersa en el escándalo luego de que se filtrara que mantuvo un encuentro con Icardi y Wanda diera detalles de lo ocurrido.

Canción que alude a lo que vivió y sintió tras el escándalo que protagonizó junto con Wanda Nara y Mauro Icardi.“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, contaba la China por aquel entonces.

Hoy la China disfruta de su relación con Rusherking y prepara su primer disco solista: "Son canciones que están hechas desde el corazón, con mucho amor. Están escritas hace mucho, y yo creo que les van a gustar”, explicó hace un tiempo la artista.