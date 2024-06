Por el décimo aniversario de Felipe VI y Letizia Ortiz como reyes, los acompañaban dos personas, sus hijas, la princesa Leonor de 18 años y la infanta Sofía de 17.

Sofía ha demostrado que no es la típica royal europea no le interesa, por ejemplo, las condecoraciones que obtiene su hermana, la princesa Leonor. Para el evento, volvió de su primer año viviendo en Gales donde hizo lo que quiso en el Internado donde vive. Creció mucho, se volvió todo una mujer. Luego de festejar este aniversario se aleja de su madre y, la infanta Sofía, se vuelve a Gales.

El look de la infanta Sofía

Sofía eligió cambiar las camisas a cuadros y los jeans, su vestimenta con la cual se siente cómoda en el día a día, por un mono o enterizo que no era nuevo ya que lo utilizó para los Premios Princesa de Girona. Sofía decidió no utilizar un look de estreno para su vuelta a España.

Según Vanitatis la prenda que eligió la infanta Sofía es inapropiada y un poco infantil, "Se trata de un mono de la firma sevillana Cardié, especializada en diseños para invitadas. Confeccionado en un tejido de crepé y algo de elastano para un mejor ajuste en el cuerpo".

Luego comentaron también que "Llama la atención la pieza superior del mono fabricada en un tejido más ligero con un estampado efecto tie-dye en morado, rosa fucsia y azul. Uno de sus prints más característicos y que, en este caso, se luce medio delante y medio detrás del traje. Sin mangas y con los hombros marcándose pico".

La princesa Leonor y la infanta Sofía, más un discurso que emocionó al rey

La hermanas no se parecen en nada. La princesa Leonor, un poco más forzada, es más formal, más royal, y la infanta Sofía es más natural, desenvuelta y emancipada de las normas impuestas por la familia real.

Sofía se mostró más fresca que elegante, al contrario de su hermana que lució un traje de blazer y pantalón rojo. La infanta creció mucho en su año viviendo en Gales. Lejos de la corona y su reglas, Sofía es más libre en sus decisiones.

La princesa Leonor y la infanta Sofía sorprendieron a sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz, con un discurso dedicado a ellos que escribieron y leyeron desde el celular de Leonor. "Desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución. Mamá, papá, gracias", dijeron las hermanas y emocionaron a sus padres.

C.S.