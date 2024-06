Kalina de Bulgaria, hija de Simeón de Bulgaria, ha captado la atención de todos con su impresionante cambio físico durante un emotivo acto familiar. La familia real búlgara, encabezada por Simeón, vivió un evento histórico significativo: la repatriación del cuerpo de Fernando I de Bulgaria, primer zar de la dinastía tras la independencia del país del imperio otomano.

Durante el acto en los jardines del palacio de Vranya, la familia real búlgara se presentó con elegancia, pero quien más destacó fue Kalina de Bulgaria. Luciendo un vestido blanco y negro sin mangas que resaltaba sus tonificados brazos, la princesa caminaba junto a su esposo, Kitín Muñoz, con quien lleva casi 22 años de feliz matrimonio, y su hijo Simeón Hassan, de 17 años. La imagen de Kalina se hizo viral rápidamente debido a su llamativo cambio físico, resultado de muchas horas dedicadas al gimnasio y al entrenamiento con pesas.

A Kalina de Bulgaria la comparan con Letizia Ortiz / AFP y Archivo.

En una conversación con 'LOC', Kalina explicó los motivos detrás de su nueva figura. "Me dedico al entrenamiento con cargas de pesas y a la salud del cuerpo, soy deportista", comentó la esposa de Kitín Muñoz. Kalina y su familia, después de muchos años viviendo en Marruecos, se han asentado nuevamente en Bulgaria. La princesa fue amazona profesional y ha estado acostumbrada a mantener una excelente forma física. "He competido durante 15 años en Marruecos en campeonatos nacionales e internacionales, representando a Bulgaria; la primera vez que vi la bandera de Bulgaria en una competición, porque yo era la única amazona búlgara, me llenó de orgullo", añadió en su entrevista.

Comparaciones con la reina Letizia

El notable cambio físico de Kalina de Bulgaria ha llevado a comparaciones inevitables con la reina Letizia de España. Los tonificados brazos de Kalina han recordado a muchos a la figura musculada de Letizia, cuyos brazos también han sido objeto de atención en la prensa extranjera. Ambas royals comparten una dedicación a la salud y el fitness, demostrando que la disciplina y el esfuerzo en el entrenamiento pueden tener resultados espectaculares.

La transformación de Kalina de Bulgaria no solo ha renovado su imagen pública, sino que también ha resaltado su compromiso con el deporte y la salud. Su reaparición en un evento tan significativo para la familia real búlgara ha mostrado a una princesa en plena forma, orgullosa de sus logros y de su dedicación. Al igual que la reina Letizia, Kalina se ha convertido en un ejemplo de cómo la realeza moderna puede combinar sus deberes oficiales con una vida activa y saludable.

En conclusión, el espectacular cambio físico de Kalina de Bulgaria ha capturado la atención de muchos y ha llevado a comparaciones con la reina Letizia. Ambas mujeres destacan por su dedicación al fitness y su compromiso con la salud, convirtiéndose en figuras inspiradoras tanto dentro como fuera de la realeza.