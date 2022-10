Alejo Ortiz estrena en “La Lección de Anatomía”: “En la obra puedo rendirle homenaje a mi padre”

“La Lección de Anatomía” es una obra de culto que está celebrando sus 50 años. La puesta teatral, creada por el fallecido Carlos Mathus en 1972, se convirtió en la más representada del país y en una pieza que se mantiene muy vigente.

Fue semillero de grandes artistas como Carlos Calvo, Daniel Fanego, Gustavo Garzón, Virginia Innocenti, entre otros, y hoy tiene a Alejo Ortiz entre sus filas. En un mano a mano con CARAS Digital, el actor reflexionó sobre el mensaje que da la pieza, el esfuerzo físico que requiere, y la tradición que la acompaña.

“No la había visto en todos estos años. Siempre escuché de la obra y me parece una locura que estemos conmemorando los 50 años de la puesta. Me parece un flash que siga con esa tradición y que se haya vuelto un culto”, aseguró el actor sobre esta oportunidad que se le presentó de poder ser parte de esta pieza teatral tan emblemática.



“La obra requiere un gran esfuerzo físico que no se puede creer. La ha hecho mucha gente y tengo compañeros como Omar Ponti que están hace 30 años, otro amigo como Sebastián Tetamanzi que está hace 15, otros hace 5 años, o como Eliana Manzo, que agradezco haberla conocido, es una chica no vidente y es una locura lo que hace arriba del escenario. Me volví casi como su hermano y me enseña todos los días algo nuevo. Sobre todo cuando uno se queja o se caen las ganas, lo que hace ella no se puede creer”, contó Ortiz. “El mismo director Antonio Leiva hizo la obra hasta los 65 años, así que imagínate”, agregó.

“Lo que me parece re loco es lo vigente que es la obra, que habla de un padre abusivo con sus hijos, porque es maltratador, y del empleado que se va metiendo en el sistema, con un jefe que también lo maltrata. Creo que es más vigente ahora porque creo que el mundo capitalista que siempre parece que afloja termina volviendo con más fuerza. Como pasó en pandemia, que dejó al descubierto todas las falencias, y decías, quizás ahora cambie y no, volvió con más fuerzas, igual que las derechas en el mundo”, reflexionó Alejo sobre el mensaje que deja La Lección de Anatomía. “Los paradigmas sociales, los mandatos culturales que tenemos que trata la obra están enquistados fuertemente y nosotros los repetimos. Es difícil escaparse al sistema”, agregó.



“Me emociona la obra porque me dieron un personaje que hizo mi papá, aunque no tengo forma de preguntárselo porque falleció cuando yo tenía 9 años… Él hizo un reemplazo en el año 75 del mismo personaje. Para mí es re lindo, es un homenaje que le puedo hacer a él. Yo me puse el apellido de mi mamá para trabajar y en la obra uso el apellido de él, así que es un lindo homenaje que le puedo hacer”, dijo Alejo emocionado.

-¿Tuviste algún reparo cuando surgió la posibilidad de hacer la obra?

-Sí, el primer día que fui a ensayar dije: “Esto no lo voy a poder hacer”. Y el directo me dijo que probemos, que lo vamos chequeando y eso están haciendo y vengo bien… Pero en cuanto a lo otro no, me cerró por todos lados, Carlos Rottemberg, Antonio Leiva dirigiendo, los 50 años de la obra…

-Se dijo que ibas a estar en “El Hotel de los Famosos”…

-No, eso es una lista loca que está dando vuelta. Tengo seis funciones por semana, así que sería imposible.



-¿Sería algo que te interesaría?

-Conmigo no habló nadie, imagínate que había una lista en donde estaba el Burrito Ortega. No sé de dónde sale. Pero no sé si haría algo así, estoy metido con la obra, imagínate que acabo de elongar y estoy preparándome para las funciones que vienen.

"La Lección de Anatomía" puede verse de martes a domingos en el teatro Multitabaris Comafi. "En tickets Buenos Aires, los martes de octubre pueden conseguirse entradas con descuento. Tienen cupo limitado pero es una oportunidad para que la gente pueda venir al teatro", contó el actor. "Es lindo que venga la gente al teatro", agregó.