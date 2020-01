Picante cruce entre De Brito y Fede Bal por la recaudación en los teatros

La crisis se hace sentir en los teatros y la venta de entradas en Mar del Plata y Carlos Paz es motivo de preocupación entre los principales productores.

Esta vez, Ángel de Brito dio en Twitter el listado de obras más vistas en "La Feliz", donde Fede Bal se ubica último en la lista de recaudación con su obra, Mentiras inteligentes.

Lo cierto es que, al ver esta información en redes, Bal salió al cruce y le respondió al conductora de LAM.

"Un papel me llega cada noche a mi camarín con la recaudación y la venta de entradas de cada función. Se le llama “borderaux” y a menos que me dibujen el número, esas cifras que pasas no son reales. Igual te quiero y esto no es un cruce, lo sabes!", expresó Fede.

"No es cuestión de querer es información. Compartí tus números y listo!", le respondió De Brito y Bal siguió: "Te los comparto por privado! Como debería ser siempre este tipo de información: privada. Cuando la rompes y cuando no viene nadie a verte. Saludos".

