Estamos en la cuenta regresiva para que Manu Urcera y Nicole Neumann se conviertan en papás de Cruz. El piloto dio una entrevista a la revista Gente y contó como son sus días antes de tener que cumplir con las tareas de padre.

Nicole Neumann y Manu Urcera el día de su boda

Contó un poco como son sus mañanas, dijo que sale a entrenar entre las 8 y las 9 de la mañana para luego volver a su casa o entrenar en el simulador antes de comenzar con la parte física.

"Pero al simulador intento dedicarle dos horas por día. Puede ser eso o ir a andar en karting. La idea es hacer algo que sin ser ciento por ciento físico me lleva a una condición parecida a la del auto de carreras" contó Urcera y agregó "Como recreación hago paddle o tenis. Lo hago para divertirme, pero creo que me suma para mi deporte".

Manuel Urcera y Nicole Neumann, con su hijo Cruz en la panza de la madre

En invierno sus actividades físicas cambian un poco y aprovecha a esquiar, "en el invierno voy a esquiar, que es otra cosa que me gusta mucho".

El importante paso que dará Manu Urcera antes de convertirse en papá de Cruz

Hubo un dato que llamó la atención y que no conocíamos del marido de Nicole Neumann. En la entrevista contó que está a punto de recibirse en la carrera de Administración de Empresas. Sobre esto Manu contó "Me quedan dos materias. Si todo va bien me recibo a mitad de año".

Manu Urcera

Además aseguró que intenta estar al día para llegar a la meta de recibirse a tiempo, "Le dedico tiempo a estudiar y preparar los trabajos que me piden. Con todo esto al día y la semana se pasa se pasa bastante rápido".

Manu Urcera habló de la paternidad

En la entrevista, Manu habló de lo que se viene en esta nueva faceta de ser padre. Confirmó que estará presente en el parto de su hijo Cruz, acompañando a su mujer Nicole Neumann. "Mi papá me dijo que es un momento muy lindo. Todas las personas con las que hablé dicen que lo es" contó Urcera.

Manu Urcera y Nicole Neumann

"Obviamente que te genera un poquito de impresión porque no es lo que uno se imagina cuando ves las fotos que sale el bebé todo perfecto...Pero si quiero estar porque es un momento único" exclamó emocionado.

Manu Urcera junto a su esposa Nicole Neumann

Además Urcera contó como se imagina la paternidad y cómo se están organizado con Nicole para esta nueva etapa que se les aproxima. "Más o menos me lo imagino y lo que no sepa pongo YouTube y algo me va a salir, o lo llamo a mi papá o a algún amigo".

Manu Urcera junto a su esposa Nicole Neumann y sus hijas

Comentó sobre los hábitos de Nicole embarazada y los pedidos que él le hace, "ahora ella se acuesta muy temprano, se levanta muchas veces a la noche y después duerme hasta más o menos tarde. Le pedí que empezara a dormir desde las 22 hasta las 6. Sí o sí que se duerma de alguna forma para que el bebé, cuando nazca, nos quede cinco semanas que agarre viaje con esa rutina".

Nicole Neumann y sus últimos días con Cruz en la panza

Finalizó explicando esto ya que su mayor temor son las horas de sueño, "me da temor porque en mi laburo necesito estar descansado", explicó Urcera.

