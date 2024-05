Manu Urcera y Nicole Neumann están esperando a su primer hijo, a quien le quedan algunas semanas por nacer. La pareja, que se casó en diciembre de 2023 se muestra muy unida a través de las redes sociales y en las entrevistas también.

En esta oportunidad, Manu Urcera le dio una entrevista al Pollo Álvarez, en la que le hicieron una pregunta picante que el piloto no dudó en responder.

Manu Urcera contó todo y habló de la intimidad con Nicole Neumann

Durante el programa Socios del espectáculo vieron la entrevista a Manu en la que le preguntan por la actividad sexual entre él y Nicole Neumann. Rodrigo Lussich, conductor de este programa, adelantó que el Pollo Álvarez “tiene una obsesión por saber cuántas relaciones sexuales tiene la gente”.

La pregunta que Manu Urcera se animó a responder se refiere a cuánto hace que la pareja no tiene relaciones sexuales. “En días, ¿hace cuánto no tenés sexo?”, le preguntó el conductor, a lo que Urcera respondió sin pruritos: “Y, en días, serían cero”. La sorpresa del conductor ante esta respuesta se hizo notar y las risas en el estudio no faltaron.

El Pollo Álvarez sigue indagando y le dice “Pero, si está embarazada”, refiriéndose a Nicole, y la respuesta de Manu causó más risas: “Sí, pero se puede igual”.

Manu Urcera trabaja los fines de semana, ya que se va a correr en el TC, por lo que dice que tiene que aprovechar el tiempo que tiene con Nicole Neumann, puesto que hay días que llega cansado y no tienen relaciones sexuales.

L.V