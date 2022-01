Aseguran que Flor de la V será la nueva conductora de Intrusos

Flor de la V sería la nueva conductora del emblemático programa Intrusos, que lleva más de 20 años al aire por la pantalla de América.

Según Laura Ubfal, que comunicó la noticia en su sitio, Flor de la V conducirá Intrusos durante el mes de febrero. "Será a prueba, porque como dijimos, Agustín Vila y el equipo de programación de América TV quieren ver qué pasa con la continuidad del programa", aseguró la periodista y recordó que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se despedirán del ciclo de los mediodías el próximo 31 de enero.

Actualmente, Flor de la V está contentísima con su nuevo programa "La noche de la V", en donde recibe diferentes personajes del espectáculo. "Llego el gran diaaaaaaaaaaaaaaa!!! Quería compartir con ustedes la enorme felicidad y satisfacción que siento. Porque una vez más, tengo la oportunidad de entrar a sus hogares con mi nuevo programa", escribió la morocha en sus redes el día del estreno. Y agregó: "Porque ser artista y conductora para mí son unas de las cosas que dan razón a mi vida, porque amo lo que hago y a mi público que me sigue hace tanto tiempo Deseo que vean que estos años me fortalecieron y me dieron madurez. Me prepare con todo para volver a divertirlos, conmoverlos y sobretodo brindarles un gran programa. Porque en cada cosa que hago creo que debo ser yo misma".