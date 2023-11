Sol Pérez está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras contraer matrimonio civil con su novio, Guido Mazzoni. La pareja, que aún aguarda la celebración de la fiesta en pocos días, abrió las puertas de su nuevo hogar en un exclusivo country en la Zona Norte de Buenos Aires.

Las imágenes compartidas por Sol en sus redes sociales revelan una residencia de amplias dimensiones, diseñada en un estilo de chalet que ofrece todas las comodidades imaginables. Además, el jardín que rodea la propiedad es un auténtico paraíso, ideal para disfrutar del aire libre y la privacidad que brinda el barrio privado.

Así es la casa en donde viven Sol Pérez y su nuevo esposo

El detalle más destacado es, sin duda, el extenso parque donde la pareja podrá tomar el sol, realizar actividades físicas y disfrutar de la piscina de su nueva mansión. La elección de un entorno tan exclusivo refleja el presente soñado que Sol Pérez está experimentando en este capítulo de su vida.

No obstante, la celebridad no solo ha compartido detalles sobre su lujoso hogar, sino que también rompió con una tradición en su boda. Sol Pérez optó por no permitir que los invitados lanzaran arroz a la salida de la ceremonia, una costumbre arraigada que simboliza deseos de éxito y fertilidad para los recién casados.

En una entrevista con el programa "LAM," la panelista explicó la razón detrás de esta decisión inusual que tomaron con Guido Mazzoni. "Prefería que no hubiera arroz. Vengo de un lugar muy humilde, donde las cosas cuestan mucho. Me parecía que, si teníamos la posibilidad de comprar otra cosa y que la gente pueda tirar, que es una tradición, lo podíamos hacer de otra manera", afirmó Sol Pérez.

