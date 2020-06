El regreso de ATAV a la televisión: todos los detalles

"Argentina, tierra de amor y Venganza" vuelve a la televisión, y las redes sociales estallaron. El éxito del 2019, que tuvo como protagonistas a Albert Baró, la China Suárez, Delfina Chaves, Benjamín Vicuña y Gonzalo Heredia, será retransmitido desde el próximo lunes 22 de junio a las 23:00 por la pantalla del Trece.

Según trascendió, esta determinación se debió a la imposibilidad de continuar con la producción de los nuevos contenidos producto de la cuarentena obligatoria. Así sucedió con "Separadas", la ficción de Polka que anunció su cancelación tras la situación de público conocimiento, lo que a su vez generó mucha controversia en el mundo interno de la TV.

Quien había confirmado la segunda temporada de esta telenovela que llegó a los corazones de todos los argentinos por la trama de época fue nada más y nada menos que Adrián Suar, en marzo del 2020, cuando fue entrevistado por Angel de Brito en Los Ángeles de la Mañana.

"Si, vuelve. En principio con los años ´60. Puede ser que nos hayamos equivocado, porque a lo mejor no fue del todo claro (respecto al final). Hay una trama, hay hijos no reconocidos, si el personaje de Torcuato tiene un hijo que no sabe. Esa que vimos ahí para nosotros es la hija de La China que vendrá por más venganza, el despertar de la droga", dijo el empresario en su visita a LAM.

Tras los hechos sucedidos en el corriente año, muchos planes y proyecciones cambiaron. Y la televisión en general tuvo que hacer un giro para atravesar estos duros momentos. No se conocen nuevas declaraciones respecto a la segunda temporada de ATAV, pero si es segura la repetición de la historia ya emitida.