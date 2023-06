Camila Homs habló como nunca antes sobre su pasado amorosa, su ruptura con Rodrigo de Paul y cómo se encuentra ahora que superó su escandalosa separación.

La modelo apareció en "La tarde del 9", el programa de Pía Slapka y Tomás Dente, y entre varios temas se refirió a su ex, Rodrigo de Paul.

"¿Creés en el amor después del amor?", le preguntó Pia y Camila fue contundente: "Claro que sí. Cien por cien. Primero es como que te separás y decís '¿cómo salgo de esto?'. Y juro y aseguro que el tiempo cura todo. Entonces, cuando te llega otro amor decís '¡qué hermoso!'. No podés creer lo que pasaste".

Actualmente, Homs está en pareja con "El Principito" Sosa, el futbolista de Estudiantes de La Plata, con el que confirmó su romance días atrás en una foto en donde aparecían dándose un tierno beso.

"¿Te gustaría volver a casarte o tener más hijos?", le consultó Pía Slapka. "Nunca me casé", le dijo Camila entre risas.

"Yo siempre digo que la noche de mis 15 fue una de las mejores noches de mi vida. Si no fue la mejor. Eso es lo más parecido al casamiento, porque te sentís princesa. Así que muchas veces los pienso", reflexionó luego, sin dejar cerra la puerta de esta posibilidad.

Camila Homs habló sobre las burlas que le hizo a Tini Stoessel

El dilema entre Camila Homs y Tini Stoessel por Rodrigo de Paul escaló tanto que el verano pasado la modelo sorprendió al aparecer en público tirándole bronca a la cantante.

Ahora, la modelo reflexionó sobre ese momento, el cual le da mucha verguenza: “Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, reconoció Camila. “Yo no soy así", agregó.

Luego explicó: "Era Año nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una (...) Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”, dijo Homs. “No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”, cerró sobre este tema.