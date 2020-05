Carmen Barbieri encontró mujeres famosas que le enviaban fotos hot a Santiago Bal

A seis meses del fallecimiento de Santiago Bal, quien pasó a la eternidad en diciembre del año pasado, Carmen Barbieri aprovechó su tiempo en cuarentena y decidió ordenar algunas cosas en su casa, más precisamente las cosas que quedaron de su exmarido, quien vivió en su casa antes de ser internado. Encontró camisas, corbatas y se llevó una gran sorpresa.

En una entrevista con "Hay que Ver", el programa de Denise Dumas y José María Listori, Carmen reveló: “Aparecieron fotos de minas conocidas ¿Qué podría haber encontrado en una valija suya? Libretos, un reloj, corbatas... y fotos de algunas mujeres conocidas. Si bien el último año vivió conmigo porque estaba muy enfermo, hacía nueve años que estábamos separados. Pudo despedirse de todo el mundo, perdonarse, pedir perdón, estar bien con sus hijos, pero se ve que en esos ocho años de separados juntó fotos de algunas mujeres conocidas. ¡Y una carta! Pero no voy a decir de quién por respeto a Santiago y a Fede (Bal)", contó.

Luego habló de la carta que halló: “Se había enamorado mucho de una mujer, la carta era como un borrador. No sé para qué me la puse a leer, creí que era algo de un libreto. Se ve que después la mandó por mail. No dejó autos, casas ni campos, pero dejó muchos hermosos recuerdos. ¡En las fotos las chicas están desnudas!”, finalizó.