Carmen Barbieri reveló quien le brinda contención para enfrentar la enfermedad de Fede Bal

El 2019 para Carmen Barbieri tuvo el peor de los finales ya que en diciembre falleció Santiago Bal, quien fue su último gran amor y padre de su hijo, Fede Bal. Y aunque brindó por un futuro mejor en 2020, el año la recibió con la noticia de que su heredero fue diagnosticado con cáncer de intestinos por lo que ya el actor se está sometiendo a sesiones de rayos y quimioterapia.

"Se vienen semanas duras, el tratamiento fuerte dura unas seis semanas, veremos como responde su cuerpo, yo le rezo todos los días a la Virgen al igual que mis primas y mis sobrinos, sé que va a salir adelante y que se va a curar. Lo que más me duele es no poder acompañarlo y que tenga que hacer todo solo, aunque tiene una mujer al lado que se ocupa de su comida su medicación y de todo, que es su novia, Sofía. Eso me da tranquilidad", supo contarle Carmen a CARAS Digital la semana pasada.

Ahora la capocómica volvió a confiar en este portal para revelar con quien habla y se desahoga con respecto a la enfermedad de su hijo. La actriz habla casi todos los días con María Eugenia Fernández Rousse de Laprida, una de las "Trillizas de Oro" junto a María Laura y María Emilia. Justamente ella, quien en junio de 2018, perdió a su hija, "Geñi" de 34 años, luego de batallar contra un cáncer de mama durante dos años. Fue "Euge" la que le pidió al periodista Fernando Prensa si por favor le podía pasar el celular de Carmen para hablar con ella, contenerla y aconsejarla.

"¿Con quien hablo de todo este tema? Habló mucho María Eugenia, la trilliza de oro, ella perdió a su hija por un cáncer y me escucha, me comprende y me aconseja. Me dice que lo que está haciendo Fede está perfecto, que todo lo que le están recomendando desde lo nutricional hasta lo medicinal es correcto y por supuesto yo la escucho, ella pasó por tratamientos junto a Geñi durante dos años. Me pide que esté tranquila y que confíe. Y que hay cosas que llevan este tratamiento que son normales. Es una gran mujer con una gran valentía", relató la actriz.